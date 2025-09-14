फिल्मी किरदार की तर्ज पर हरचंद जाट से बना गैंगस्टर “हैरी बॉक्सर”

श्रीगंगानगर: लॉरेंस गैंग का एक खास गुर्गा, जिसे "हैरी बॉक्सर" के नाम से जाना जाता है, अब गैंगस्टर रोहित गोदारा का साथी बन चुका है। इस गिरोह का मुखिया हरचंद जाट का असली नाम है, जो कोटपूतली के चतरपुरा आढ़ी गेली गांव का निवासी है। हरचंद का सपना सरकारी नौकरी पाने का था, जिसके लिए उसने आर्मी की परीक्षाओं की तैयारी भी की। लेकिन सफलता उसकी राह में बाधा बनी। सामान्य पढ़ाई के बावजूद, उसकी रुचि खेलकूद में थी, खासकर बॉक्सिंग में। जयपुर में बॉक्सिंग कोचिंग के दौरान, उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई, जो अपराध की दुनिया से जुड़े थे। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के बाद हैरी बॉक्सर का नाम फिर चर्चा में आया। वायरल ऑडियो में, खुद को "हैरी बॉक्सर" बताने वाले व्यक्ति ने बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री को धमकी देते हुए कहा कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे बिना चेतावनी के खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही, मुंबई में शांति भंग करने की धमकी भी दी गई। इस गैँगस्टर ने रोहित गोदारा गैंग की कमान संभाल ली है। इस गैँगस्टर ने श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में कारोबारियेां को धमकाकर रंगदारी की रकम मांगने का सिलसिला तेज कर दिया है।

अब तक काेई इनाम भी नहीं

पुलिस प्रशासन की ओर से इस अपराधी को काबू करने का प्रयास तक नहीं किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अपराधी पर अब तक कोई इनामी रकम भी घोषित नहीं की है। जबकि लाॅरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, कार्तिक जाखड़, अमित पंडित, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, आरजू बिश्नोई पर इनामी रा​शि घो​षित हो चुकी है।

बीकानेर संभाग में गैँगस्टर सक्रिय

श्रीगंगानगर. बीकानेर संभाग में गैँगस्टरों ने रंगदारी की रकम वसूली के लिए अपना नेटवर्क स्थापित कर दिया है। इसी का परिणाम यह रहा कि हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में व्यापारी विकास जैन के मर्डर और बीकानेर में कारोबारी के सगे भाईयों सुखदेव चायल ओर धनपत चायल पर फायरिंग की वारदातें हो चुकी है। मामले में गैँगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया है। संगरिया में 12 सितम्बर को और बीकानेर में दस सितम्बर को हुई इन घटनाओं में गैँगस्टर के बढ़ते कदमों पर पुलिस का एक्शन अब तक धरातल पर दिख नहीं रहा है। संगरिया के व्यापारी विकास जैन के मर्डर में गैँगस्टर आरजू बिश्नोई इस हमले में खुद के अलावा हैरी बॉक्सर और शुभम लॉकर का नाम लेते जिम्मेदारी ली है।