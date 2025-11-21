गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन शुरू, 15 दिसंबर तक मौका

श्रीगंगानगर.बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली प्रतिष्ठित गार्गी पुरस्कार योजना (प्रथम एवं द्वितीय किस्त) तथा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक हीरा लाल बिश्नोई ने बताया कि जिले के सभी निजी व राजकीय विद्यालयों को पात्र छात्राओं के आवेदन समय पर भरवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी पात्र छात्रा इन योजनाओं से वंचित रहती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।
प्रथम किस्त उन छात्राओं को मिलेगी
बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित टैब के माध्यम से भरे जाएंगे। गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त उन छात्राओं को प्रदान की जाएगी, जिन्होंने माध्यमिक व प्रवेशिका परीक्षा 2025 में 75 प्रतिाश्त या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और वर्तमान में कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत हों। उन्हें 3000 रुपए एवं प्रमाण-पत्र मिलेगा। द्वितीय किस्त के लिए 2024 में 75 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त कर वर्तमान में कक्षा 12 में पढ़ रही छात्राएं पात्र मानी जाएंगी। इसी प्रकार 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 5000 रुपए का बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आवेदन के दौरान छात्रा के जन-आधार डाटा और बोर्ड अंकतालिका में दर्ज नाम, माता-पिता का नाम व जन्मतिथि समान होना आवश्यक है। सभी पुरस्कार राशि जन-आधार से लिंक बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया एक नजर में
1.गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त: 10वीं व प्रवेशिका 2025 में 75 प्रतिशत , वर्तमान में 11वीं 3000 प्रमाण-पत्र
2.गार्गी पुरस्कार द्वितीय किस्त: 10 वीं 2024 में 75 प्रतिशत , वर्तमान में 12 वीं 3000
3.बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार: 12 वीं 2025 में 75 प्रतिशत 5000 प्रमाण-पत्र