कल से बदल जाएंगे नियम : पैन कार्ड से लेकर फार्म 16 और टैक्स सिस्टम की बदलेगी रूपरेखा, नियमों में चूक पड़ेगी भारी

नए कानून में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई हैं। साथ ही 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां रखी गई हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भाषा को इतना सरल बनाया गया है कि अब आम व्यापारी और करदाता भी बिना विशेषज्ञ की मदद के नियम समझ सकेगा। अब ‘पिछला वर्ष’ और ‘निर्धारण वर्ष’ जैसे जटिल शब्द इतिहास बन जाएंगे। उनकी जगह ‘टैक्स ईयर’ की नई व्यवस्था लागू होगी, जिससे आय और टैक्स की गणना एक ही फ्रेम में समझ आ सकेगी।