गैंगस्टर लॉरेंस-अनमोल सहित राजस्थान और पंजाब के शातिर गैंगस्टरों के घरों पर पुलिस ने मारी रेड, मिली करोड़ों की संप​त्ति

श्रीगंगानगर पुलिस ने बीकानेर और पंजाब पुलिस के सहयोग से बुधवार अलसुबह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित सात अपराधियों के घरों पर छापामारी की। पुलिस की कार्रवाई सुबह साढ़े तीन बजे शुरू होकर दस बजे तक चली। दबिश से गैंगस्टरों में हड़कम्प मच गया।

श्री गंगानगर

Deepak Sharma

Sep 10, 2025

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के घर जांच करती पुलिस।

श्रीगंगानगर पुलिस ने बीकानेर और पंजाब पुलिस के सहयोग से बुधवार अलसुबह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई सहित सात अपराधियों के घरों पर छापामारी की। पुलिस की कार्रवाई सुबह साढ़े तीन बजे शुरू होकर दस बजे तक चली। पांच अलग-अलग टीमों में करीब 250 पुलिसकर्मियों ने अपराधियों की चल-अचल सम्पत्तियों की जांच की। अचानक हुई दबिश से गैंगस्टरों में हड़कम्प मच गया।

जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने प्रेसवार्ता में बताया कि अभियान के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के अबोहर जिले के थाना बहाववाला स्थित गांव दुतारांवाली में पैतृक मकान की तलाशी ली गई। यहां करीब 100 बीघा कृषि भूमि है। जांच में ट्रैक्टर-टॉली, लग्जरी कार और कृषि उपकरण मिले। पुलिस टीम ने डीप मैटल डिक्टेटर व डॉग स्क्वायड की सहायता से घर का चप्पा चप्पा खंगाला। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानू एक लाख रुपए का इनामी आरोपी है। यह कार्रवाई एएसपी रघुवीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में शहर डीएसपी विष्णु खत्री, जवाहरनगर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह, सदर थाना प्रभारी सुभाष ढिल, पुरानी आबादी थाना प्रभारी सुमेर सिंह, सादुलशहर थाना प्रभारी और पंजाब पुलिस की टीम की मौजूदगी में हुई।

अनूपगढ़ एएसपी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सूरतगढ़ डीएसपी प्रतीक मील, कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह, सिटी थाना प्रभारी दिनेश सारण, सदर थाना प्रभारी रामकुमार लेघा, राजियासर थाना प्रभारी सतीश यादव और बीकानेर पुलिस की 60 सदस्यीय टीम ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के मकान व खेतों की तलाशी ली। आरोपी का मकान लूणकरनसर क्षेत्र में ढाणी तेजाना में है। उसके पास 21 बीघा जमीन है, जबकि गांव कपूरीसर में 18 बीघा कृषि भूमि पाई गई। मकान में ट्रैक्टर-ट्रॉली व कृषि उपकरण मिले। रोहित गोदारा पर बीकानेर पुलिस ने एक लाख और एनआईए ने पांच लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।

ग्रामीण वृताधिकारी राहुल यादव के नेतृत्व में हिंदुमलकोट थाना प्रभारी गुरमेल सिंह, करणपुर, मटीलीराठान और चूनावढ़ पुलिस की 51 सदस्यीय टीम ने 15 जेेड निवासी अपराधी अमित शर्मा उर्फ अमित पंडित उर्फ जैक और योगेश स्वामी के घर दबिश दी। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है।

अनूपगढ़ वृताधिकारी प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में घड़साना थाना प्रभारी महावीर प्रसाद, अनूपगढ़ और रावला पुलिस की 40 सदस्यीय टीम ने कार्तिक जाखड़ के घर छापामारी की। उसके खेत में ढाणी बनी हुई है और परिवार के नाम से बीस बीघा भूमि दर्ज है।

यातायात डीएसपी रमेश माचरा के नेतृत्व में पुरानी आबादी थाना प्रभारी रजीराम और रीको चौकी प्रभारी राजकुमार ने विशाल पचार के घर दबिश दी। यहां 20 गुणा 50 का मकान मिला। यहां 45 पुलिसकर्मी तलाशी में जुटे।

सम्पत्तियों का होगा मूल्यांकन

एसपी दुहन ने बताया कि छापामारी के दौरान अपराधियों की सम्पत्तियों के दस्तावेज और फोटो कब्जे में लिए गए हैं। इनका मूल्यांकन और ऑडिट करवाया जाएगा। साथ ही यह भी जांच होगी कि इतनी सम्पत्ति जुटाने के लिए पैसा कहां से आया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं।

Updated on:

10 Sept 2025 05:27 pm

Published on:

10 Sept 2025 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / गैंगस्टर लॉरेंस-अनमोल सहित राजस्थान और पंजाब के शातिर गैंगस्टरों के घरों पर पुलिस ने मारी रेड, मिली करोड़ों की संप​त्ति

