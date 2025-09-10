जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने प्रेसवार्ता में बताया कि अभियान के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के अबोहर जिले के थाना बहाववाला स्थित गांव दुतारांवाली में पैतृक मकान की तलाशी ली गई। यहां करीब 100 बीघा कृषि भूमि है। जांच में ट्रैक्टर-टॉली, लग्जरी कार और कृषि उपकरण मिले। पुलिस टीम ने डीप मैटल डिक्टेटर व डॉग स्क्वायड की सहायता से घर का चप्पा चप्पा खंगाला। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानू एक लाख रुपए का इनामी आरोपी है। यह कार्रवाई एएसपी रघुवीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में शहर डीएसपी विष्णु खत्री, जवाहरनगर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह, सदर थाना प्रभारी सुभाष ढिल, पुरानी आबादी थाना प्रभारी सुमेर सिंह, सादुलशहर थाना प्रभारी और पंजाब पुलिस की टीम की मौजूदगी में हुई।