Sri Ganganagar: शादीशुदा पड़ोसी के साथ राजस्थान में मिला पंजाब की युवती का शव, 10 दिन से लापता थे दोनों

पुलिस के अनुसार विक्रम शादीशुदा था, जबकि निकिता अविवाहित थी। निकिता के लापता होने के बाद उसके परिजनों ने खुई खेड़ा पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। सूचना मिलने पर दोनों के परिजन घमूड़वाली थाना पहुंचे और शवों की पहचान की। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों 29 मार्च से घर से लापता थे। परिजनों की पहचान के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की।