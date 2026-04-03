Rajasthan SI Exam : श्रीगंगानगर में 22 केंद्रों पर 19 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, कई स्तरों पर होगी जांच

परीक्षा प्रकोष्ठ के जिला समन्वयक भूपेश शर्मा ने बताया कि उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2025 के लिए प्रत्येक पेपर की अवधि 120 मिनट होगी। पहली पारी में सुबह 10 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रतिदिन दो पेपर होंगे। सामान्य हिन्दी का पेपर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सामान्य ज्ञान व विज्ञान का पेपर दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा में भी पांचवें विकल्प (गोले) के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।