Rajasthan SI Exam : श्रीगंगानगर में 22 केंद्रों पर 19 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, कई स्तरों पर होगी जांच

Rajasthan SI Exam (photo-AI)
श्रीगंगानगर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 जिले में 5 व 6 अप्रेल को दो पारियों में होगी। परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर गुरुवार को जिला परिषद सभागार में केंद्र अधीक्षकों, पर्यवेक्षकों, उड़नदस्ता दलों व उप समन्वयकों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी आवश्यक दिशा-निर्देश साझा किए गए।
परीक्षा की नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर रीना ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण सहित सभी व्यवस्थाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह परीक्षा राज्य के 1174 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें लगभग 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिले में बनाए गए 22 केंद्रों पर दो दिन में चारों पारियों में 19,542 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
परीक्षा को सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए इस बार कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे और ई-मित्र केंद्र परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों को पहले ही अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करके केंद्रों पर पहुंचना होगा, यदि कोई अभ्यर्थी पहले से एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं करता है, तो उसके सामने समस्या आ सकती है।
अभ्यर्थियों की पहचान के लिए फोटो पहचान और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित बहु-स्तरीय जांच की जाएगी। प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से केवल आधा घंटा पहले ही केंद्रों पर पहुंचाए जाएंगे। सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, 40 पर्यवेक्षक, 7 उपसमन्वयक और 4 उड़न दस्तों की नियुक्ति की गई है।
परीक्षा प्रकोष्ठ के जिला समन्वयक भूपेश शर्मा ने बताया कि उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2025 के लिए प्रत्येक पेपर की अवधि 120 मिनट होगी। पहली पारी में सुबह 10 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रतिदिन दो पेपर होंगे। सामान्य हिन्दी का पेपर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सामान्य ज्ञान व विज्ञान का पेपर दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा में भी पांचवें विकल्प (गोले) के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
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