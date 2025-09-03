रिकॉर्ड बनाया: राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह व छात्रावास निर्माण के लिए भामाशाहों ने एक करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग किया

श्रीगंगानगर.अखिल भारतीय बावरी समाज सेवा संस्थान पुष्कर,राजस्थान बोहरा बावरी समाज सेवा पुष्कर व आदर्श बावरी सेवा संस्थान जोधपुर के संयुक्त आयोजन में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं 74वां मुक्ति दिवस मारवाड़ इंटरनेशनल ऑडिटोरियम जोधपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह में देशभर से बावरी समाज के गणमान्य सदस्य,नेताओं एवं समाजसेवियों ने भाग लिया।
जोधपुर में छात्रावास निर्माण के लिए 51 हजार रुपए की सहायता
बावरी समाज का जोधपुर में छात्रावास निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए की भामाशाहों ने घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण कदम के तहत राजस्थान बावरी समाज विकास संस्था के प्रदेशाध्यक्ष डॉ.बलदेव सिंह चौहान ने संस्था की ओर से 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह कदम समाज के विकास एवं शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
समाज की एकजुटता जरूरी
कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकमाराम सोलंकी,प्रदेशाध्यक्ष पुष्कर कैलाशचंद बोहरा,आदर्श समिति के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार पंवार सहित बड़ी संख्या में बावरी समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस आयोजन में श्रीगंगानगर,हनुमानगढ़,अनूपगढ़ एवं बीकानेर से समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में राजस्थान बावरी समाज विकास संस्था के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह चौहान,संरक्षक पन्ना लाल भाटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव रामदेवी बावरी,प्रदेश सचिव कृष्ण चौहान, महिला विंग श्रीगंगानगर की जिलाध्यक्ष सरोज पंवार, प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज पंवार, हनुमानगढ़ महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सुलोचना बावरी,अनूपगढ़ परिक्षेत्र के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार,वरिष्ठ अध्यापिका कमाली देवी,बीज ऑफिसर विनोद कुमार सोलंकी व कृष्ण सिंह व भागीरथ सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में टीम का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समाज की एकजुटता व शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।