श्रीगंगानगर में फिर मौसम का यू-टर्न, कहीं झमाझम बारिश, कहीं गिरे ओले, किसानों की बढ़ाई धड़कनें

अबोहर. हालिया बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लेने एसडीएम रविंद्र सिंह अरोड़ा ने गांव ढाणी करनैल व ढाणी डंडे वाली का दौरा किया। उनके साथ आप नेता अरुण नारंग सहित अन्य मौजूद रहे। दौरे में किसानों की पकी फसलें बर्बाद व दाना खराब होने की स्थिति सामने आई। एसडीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को दो दिन में विशेष गिरदावरी कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में अधिकारी नहीं पहुंचते हैं तो किसान सीधे पटवारी या एसडीएम कार्यालय में सूचना दे सकते हैं।