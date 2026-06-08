Sri Ganganagar: सूरतगढ़ उपकारागार में सलाखों के पीछे संगीत का सहारा, बंदियों के तनाव को कम कर रही नई पहल

उपकारागार में वर्तमान में करीब 101 विचाराधीन बंदी हैं, जिनमें अधिकांश एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में निरुद्ध हैं। बंदियों का कहना है कि वाद्य यंत्रों के साथ भजन गाने और भगवान का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। उनका मानना है कि इस पहल से तनाव कम होगा और सकारात्मक सोच विकसित होगी। शाम के समय संगीत की मधुर धुनों से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में बदल जाता है। उपकारागार में संगीत वाद्य यंत्र उपलब्ध होने के अब कारागार के बंदियों में उत्साह है और शाम होते ही अधिकांश बंदी नियमित होने वाली भजन संध्या में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।