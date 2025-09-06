जिला स्तरीय समारोह में किया शिक्षकों का सम्मान

-कार्यक्रम में करणपुर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दो एफसी मुकन के व्याख्याता हरपाल सिंह ब्लॉक व रायसिंहनगर ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 24 एनपी के अध्यापक निर्मल कुमार जोशी सम्मानित
श्रीगंगानगर.शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह श्री गुरुनानक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गिरजेश कांत शर्मा ने कहा कि शिक्षक ही समाज का निर्माता हैं,जो बच्चों का सही मार्गदर्शन कर उन्हें बेहतर नागरिक बनाते हैं। कार्यक्रम समन्वयक भूपेंद्र कुमार स्वामी ने बताया कि कार्यक्रम में करणपुर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दो एफसी मुकन के व्याख्याता हरपाल सिंह ब्लॉक व रायसिंहनगर ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 24 एनपी के अध्यापक निर्मल कुमार जोशी का माल्यार्पण, श्रीफल, शॉल, साफा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया।
नृत्य प्रस्तुत कर समां बांधा
प्रधानाचार्य वर्षा ने बताया कि कार्यक्रम में छात्राओं ने शिक्षक वंदना एवं नृत्य प्रस्तुत कर समां बांध दिया। समारोह में शिक्षक संगठनों के पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अरविंद्र सिंह ने आभार जताया। संचालन अमरजीत सिंह लहर ने किया।