घग्घर डिप्रेशनों में उतारी लापरवाही की किश्ती

सूरतगढ़.घग्घर डिप्रेशनों में नाव पलटने से दो युवकों की मौत की घटना ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार.-बार हिदायत और चेतावनी बोर्ड लगाने के बावजूद लोग पानी में नाव चला रहे हैं और प्रशासन इसे रोक पाने में नाकाम है। हालात यह हैं कि एक सप्ताह में घग्घर नदी व डिप्रेशनों में तीन युवक डूबकर जान गंवा चुके हैं।

रील और सेल्फी की होड़, सुरक्षा शून्य

इस बार पंजाब व पहाड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बरसात व बाढ़ की वजह से घग्घर के साथ साथ जीडीसी में पानी बह रहा है। वर्तमान में घग्घर डिप्रेशन 13 में पानी बह रहा है। घग्घर डिप्रेशन में कई डेर ऐसे हैं, इनमें पानी की क्षमता 40 से 60 फीट तक रहती है। ग्रामीण इन्हें एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, युवा वर्ग इन नावों पर सवार होकर सेल्फीऔर रील बनाने में जुटा है। बिना लाइफ जैकेट और सुरक्षा इंतजाम के पुरानी नावें पानी में उतार रखी है। रंगमहल स्थित स्केप प्वाइंट पर तारबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं और चारदीवारी पार कर पानी के बिल्कुल नजदीक जाकर फोटो व वीडियो बना रहे है। इतना ही नहीं, यूट्यूबर ड्रोन से शूटिंग कर चैनल चमकाने में लगे हैं।

प्रशासन की नसीहत हवा में

प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी करने के साथ ही बोर्ड भी लगाए गए हैं। जिला कलक्टर और प्रभारी सचिव ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आमजन को पानी से दूर रखने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन न तो ग्रामीण नावों का इस्तेमाल रोक रहे हैं और न ही युवा अपनी जान जोखिम में डालने से बाज आ रहे हैं।

मौत का सिलसिला

गत सप्ताह हरियाणा निवासी प्रमोद घग्घर नदी में डूब गया था। उसका शव दो दिन बाद मिला। शनिवार को डिप्रेशन संख्या 12 में नाव पलटने से अलवर निवासी दीपक और किशनपुरा ढाणी निवासी प्रहलाद की मौत हो गई। इससे पहले भी 1988 और 2010 में डिप्रेशनों में लोग पानी में डूब चुके हैं।

युवकों के शवों का हुआ पोस्टमार्टम

घग्घर डिप्रेशन संख्या 12 में नाव पलटने से डूबने के मामले में दो युवकों के शवों का पोस्टमार्टम सिटी पुलिस ने रविवार को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में करवाकर परिजनों को सौंपा। इस संबंध में पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि किशनपुरा निवासी सतपाल ने रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा प्रहलाद जाट शनिवार को खेत से घर जा रहा था। भोजेवाला रोड पर पानी अधिक होने के कारण नाव से दूसरी तरफ जाना था। किनारे के साइड पर दीपक खड़ा था। वह भी नाव में सवार हो गया। दोनों जने दूसरी तरफ जाने लगे। इस दौरान नाव पलट गई। जिससे दोनों जनों के डूबने से मौत हो गई।

करेंगे कानूनी कार्रवाई

घग्घर बहाव क्षेत्र में अवैध रूप नाव चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। नावों को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा जान जोखिम में डालकर सेल्फी व रील बनाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।-विनोद कड़वासरा,तहसीलदार, सूरतगढ़