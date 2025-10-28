मच्छरमार दवा छिड़काव कराने पर स्वास्थ्य विभाग की आनाकानी, दौड़ा नगर परिषद अमला

श्रीगंगानगर. इलाके में डेंगू रोग अब तेजी से पसरने लगा है। इलाके में एक महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड में टीमें उतारी है लेकिन डेंगू बुखार रोगियों की संख्या थम नहीं रही है। मंगलवार को चार और रोगी पॉजिटिव पाए गए है। इनका उपचार कराया जा रहा है। जिले में डेंगू रोगियों की संख्या 120 तक पहुंच गई है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल या आयुष विभाग से उपचार कराने वाले रोगियों का आंकड़ा शामिल नहीं है। इस बीच, इस बीच, मच्छरमार दवा का छिड़काव कराने को लेकर नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्राधिकार का राग अलापा जा रहा है। पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से मच्छर मार दवा की आपूर्ति नगर परिषद को मिलती थी लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने यह सप्लाई बंद कर दी गई है।इसके बावजूद जिला चिकित्सालय कैम्पस में भवन निर्माण कार्य होने और सीवर लाइन लीकेज कारण वहां मच्छरों की भरमार अधिक है, इसके बावजूद वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां फोगिंग नहीं कराई। लेकिन नगर परिषद अमले ने सूचना मिलते ही जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज कैम्पस में पहुंचकर फोगिंग की प्रक्रिया अपनाई।

सीमित साधन फिर भी 21 वार्डो में पहुंची नगर परिषद की टीमें

नगर परिषद आयुक्त रवीन्द्र सिंह यादव ने स्वीकार किया कि इन दिनों मच्छरों की भरमार अधिक है। उन्होंने बताया कि शहर के वार्ड एक से लेकर 18 तक फोगिंग कराई जा चुकी है। इसके अलावा मंगलवार शाम को वार्ड 50, दुर्गा मंदिर मार्केट एरिया, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और वार्ड 25 में फोगिंग करने वाली टीम को भेजा गया। नगर परिषद के पास संसाधन सीमित होने के बावजूद फोगिंग की प्रक्रिया करवा रहे है। जिन एरिया में डेंगू रोगी पॉजीटिव पाए जा रहे है, उनके एरिया में प्राथमिकता से फोगिंग कराई जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग के पास 25 मशीनें फिर भी कंजूसी

इधर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि डेंगू रोगी के निवास एरिया के आसपास पचास घरों के आगे मच्छरमार दवा का छिड़काव कराते है। लेकिन अब तक ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं दिया है जहां यह छिड़काव कराया गया है। हालांकि सीएमएचओ डा. अजय सिंगला ने यह तो स्वीकार किया कि डेंगू के लिए यह मौसम अनुकूल है। इस वजह से डेंंगू रोग के आंकड़ें बढने लगे है। उन्हेांने बताया कि हमारे विभाग के पास 25 फोगिंग मशीनें है, सभी चालू हालत है। उन्होंने दावा किया कि पायथेरम और डीजल का घोल बनाकर यह छिड़काव कराते है। फील्ड स्टाफ को रोजाना शाम को यह फोगिंग कर रही है। मंगलवार को किन किन एरिया में यह पायथेरम दवा का छिड़काव किया गया, इस पर सीएमएचओ का कहना था कि बुधवार को बताएंगे कि कहां कहां यह फोगिंग हुई है।