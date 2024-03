पिस्तौल दिखाकर करता था लूटपाट, फिर भाग जाते पंजाब

श्री गंगानगरPublished: Mar 04, 2024 11:40:07 pm Submitted by: surender ojha

पिस्तौल दिखाकर करता था लूटपाट, फिर भाग जाते पंजाब

#Robbery at gunpointशहर के अलग अलग एरिया में पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की वारदातों के बाद पुलिस ने पिछले अड़चालीस घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस की अलग अलग दो टीमों ने पंजाब के अबोहर क्षेत्र से बाइक सवार तीन युवको को काबू कर गिरफ़तार किया है। सीओ सिटी आईपीएस बी आदित्य ने बताया कि जवाहरनगर सीआई देवेन्द्र सिंह और कोतवाली के सीआई पृथ्वीपाल सिंह की अगुवाई में गठित टीमों को अबोहर क्षेत्र में भेजा गया। लेकिन इन आरोपियों को पुलिस की भनक लगने पर घर से फरार हो गए।

लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की मदद से आरोपियों अबोहर क्षेत्र सीड फार्म गली नम्बर तीन निवासी 25 वर्षीय गुरमीत सिंह उर्फ कालु पुत्र गुरूदयाल सिह, अबोहर क्षेत्र सीड फार्म पक्का गली नम्बर तीन निवासी 23 वर्षीय मंजीत सिंह उर्फ मन्नु पुत्र गुरूदयाल सिह, सीड फार्म पकका निवासी 22 वर्षीय सोनू उर्फ बब्बु पुत्र हुक्मासिह को अबोहर क्षेत्र गांव अरणियावाला से दस्तायाब किया। इन आरोपियों ने वारदातों को अंजाम दिया था, उसमें प्रयुक्त बाइक को भी बरामद की। इन आरोपियों ने बाइक चोरी के अलावा शहर में कई जगह लूटपाट की वारदातो को अंजाम दिया है।

सीओ सिटी आदित्य ने बताया कि 2 मार्च को सुबह करीब पौने छह बजे इस गिरोह ने सबसे पहले वारदात बारहमासी पुल के पास राहगीर को लूटा। इस संबंध में गांव हाकमाबाद निवासी 44 वर्षीय शंकरलाल पुत्र ताराचंद मेघवाल ने जवाहरनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि वह दो मार्च को सुबह पौने छह बजे अपने गांव हाकमाबाद से श्रीगंगानगर अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहा था तो बाहरमासी पुल के पास के पास तीन अज्ञात मोटरसाईकिल सवार युवकों ने उसे रोक लिया। पिस्तौल दिखाकर उसका मोबाइल फोन व नगदी लूट ले गए।

इसी गिरोह ने दो मार्च को सुबह करीब सात बजे नेहरू पार्क के पास दूसरी वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में कोतवाली थाने में जयपुर निवासी छात्रा इंदु सोनी पुत्री चरणजीत सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस छात्रा ने बताया कि वह दो मार्च को सुबह करीब सात बजे पैदल अपने कोचिंग सैंटर जा रही थी तो बाइक सवार तीन युवकों ने उसे घेर लिया। इसमें से एक युवक ने पिस्तौल दिखकर उसका मोबाइल व पर्स लूट ले गए। इस वारदात की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची लेकिन तब तक बाइकर्स गिरोह फरार हो गया।

सीओ सिटी के अनुसार छात्रा से हुई लूट की वारदात के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने इसे चुनौती से लिया। इस संबंध में शहर के पांच पुलिस थानों के करीब साठ पुलिस कर्मियों की मदद से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसमें सुराग मिला कि ये आरोपी हिन्दुमलकोट के रास्ते से पंजाब की ओर भाग गए। अबोहर क्षेत्र में इन आरोपियों के बारे में सुराग मिल गया। करीब दो दिन की लगातार कोशिश करने पर सोमवार सुबह इन आरोपियों को फार्म सीड़स क्षेत्र में बाइक पर देखा गया।

अबोहर क्षेत्र में इन आरोपियों को काबू करने के लिए जवाहरनगर सीआई देवेन्द्र सिंह की अगुवाई में पुलिस दल पहुंचा तो वे भाग छूटे। सोमवार सुबह कुछ देर बाद घेरा बंदी की तो बाइक से फिसलकर एक आरोपी चोटिल हो गए। उसने अपने बाइक को फिर से स्टार्ट करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने इन तीनों को दबोच लिया। पुलिस ने राजकीय जिला चिकित्सालय में पांव में फैक्चर आए आरोपी का उपचार भी कराया है।

सीओ सिटी ने दावा किया कि इन आरोपियों ने शहर के कई जगह बाइक चोरी की वारदातों के अलावा पर्स व मोबाइल छीनने की वारदातों की जानकारी सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ में अब तक हुई वारदातों के बारे में तस्दीक की जाएगी। सीओ ने बताया कि करीब दस बाइक चोरी की वारदातों की गुत्थी सुलझने की उम्मीद हैं।

इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए सीओ सिटी आईपीएस बी आदित्य के अलावा आईपीएस प्रशिक्षु विनय कुमार और जवाहरनगर सीआई देवेन्द्र सिंह की अहम भूमिका सामने आई हैँ। इन तीनों पुलिस अधिकारियों का दावा है कि शहर में अपराध मुक्त की मुहिम के तहत अपराधियों की धरपकड़ में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके लिए सूचना मिलने पर संगठित होकर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान-पंजाब की अन्तरराज्यीय सीमा का फायदा इन तीनों आरोपियों ने खूब उठाया। पुलिस अधिकारियों ने स्वीकारा कि वारदातों के बाद मोटरसाइकिल पर अलग अलग रास्तों से पंजाब में वापस चले जाते थे। इस कारण हर वारदात के बाद पुलिस स्थानीय स्तर पर ही प्रयास कर रही थी। शहर में कई बाइक चोरी की वारदातों में इनकी सक्रिय भूमिका सामने आने की संभावना हैं। बाइक की चोरी के बाद ठिकाने लगाने के लिए पंजाब में बेचने के सुराग ढूंढे जा रहे है।

