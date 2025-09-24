Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

घर घर वायरल बुखार पीडि़त, डेगूं और मलेरिया ने भी पसारे पांव

- सरकारी रिकार्ड में डेगूं रोगियों की संख्या 36 पहुंची, प्राइवेट क्लीनिक में एक सौ पार

श्री गंगानगर

Surender Kumar Ojha

Sep 24, 2025

श्रीगंगानगर. बारिश, बादल छाने और अब तेज धूप का साइड इफेक्ट अब तेजी से वायरल फीवर और डेंगूं के रूप में आने लगा है। मच्छरों की भरमार से ऐसे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में सरकारी रिकार्ड के अनुसार अब तक डेंगूं के 36 रोगी, मलेरिया के सात रोगी और स्क्रब टाईफस का एक रोगी सामने आया है। जबकि प्राइवेट क्लीनिक व लैब से डेंगूं रोगियों की संख्या एक सौ पार हो चुकी है। इधर, जिला चिकित्सालय में भी डेंगू पॉजिटिव और वायरल बुखार के रोगियों में प्लेटलेट्स की कमी आने लगी है। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशयन चिकित्सक डा. पवन सैनी का कहना है कि एलाइजा रिपोर्ट में डेगूं के ज्यादातर नगेटिव है लेकिन एनएस-1 रिपोर्ट कराने से डेगूं पॉजीटिव आ रहा है। ओपीडी में हर 10 में से 6 रोगी वायरल बुखार से पीड़ित हैं। सामान्य वायरल में बुखार दिन में एक या दो बार आता था, लेकिन इस बार इलाज के बावजूद वायरल फीवर बार बार रिपीट भी हो रहा है। गंभीर मरीजों को भर्ती तक करना पड़ रहा है। वहीं बच्चों में भी वायरल बुखार का प्रकोप बनाने लगा है। इधर, निजी क्लीनिक में भी रोगियों की लंबी कतारें लगने लगी है। चिकित्सकों की माने तो मौसम में आए बदलाव की वजह से वायरल से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। ऐसे में बुखार से पीड़ित बच्चों को अधिक सावधान रहने की जरुरत है।
चिकित्सा विभाग अलर्ट: एंटी लार्वा का कराया सर्वे
सीएमएचओ डा. अजय सिंगला ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में टीमों का गठन कर दैनिक घरों का सर्वे कर एन्टी लार्वा एक्टिविटी की जा रही है। जिले में 9 ब्लॉक एवं 5 युपीएचसी में कुल 66 डीबीसी वर्कर की ओर से एंटी लार्वा गतिविधियों का कार्य करवाया जा रहा है। इस माह 534 सर्वे टीमों ने 302 घरों में लार्वा पाया और उसे नष्ट करवा दिया। सर्वे के दौरान 136537 स्थानों में टैमीफोस एवं 12332 स्थानों में एमएलओ डाला गया। वहीं 2418 बुखार के रोगियों की स्लाईड बनाई गई । नियंत्रण के संबंध में डेंगु के 4507 रैपिड व एलाइजा सैम्पल लिए गए है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 12:04 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / घर घर वायरल बुखार पीडि़त, डेगूं और मलेरिया ने भी पसारे पांव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.