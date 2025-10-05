Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

स्वयंसेवकों का पथ संचलन: कदमताल से दिया एकता का संदेश

- आरएएस के शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित हुए आठ जगह कार्यक्रम

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Oct 05, 2025

श्रीगंगानगर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत रविवार को शहर की आठ अलग अलग बस्तियों में स्वयंवकों ने पथ संचलन कर एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। शहर के हनुमानगढ़ रोड़ से लेकर मुखर्जीनगर तक एरिया में हुए पथ संचलन के प्रति स्वयं सेवकों ने उत्साह दिखाया। इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। आंनद विहार की शिवाजी बस्ती, विनोबा बस्ती की संत झूलेलाल बस्ती, प्रेम नगर, सेतिया फार्म, रविदास नगर, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, अग्रसेननगर की होलकर वाटिका सहित विभिन्न जगहों पर आरएसएस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन दौरान स्वयं सेवकों ने कदमताल से पथ संचलन कर हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। अग्रसेनगर की होल्कर वाटिका पाणिनि बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विभाग प्रचारक रघुवीर सिंह पहुंचे। उन्हेांने देश में एकजुटता और समरसता का भाव जगाने की बात कही। उन्होंने बदलते परिवेश में देश हित में नई तकनीक को अपने दैनिक चर्या में अपनाने की सीख दी। जोधपुर प्रांत की कुटुंब प्रबोधन प्रमुख धनराज सोनी ने संघ की स्थापना से लेकर आज तक के जटिल संघर्ष और संघ की दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बताया। इस दौरान भारत माता के जयघोष लगाए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 11:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / स्वयंसेवकों का पथ संचलन: कदमताल से दिया एकता का संदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिना लाइसेंस और बिना डिग्री डॉक्टर चला रहा था हॉस्पिटल

श्री गंगानगर

स्कूल बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे नहीं, पुलिस ने जुटाए साक्ष्य

श्री गंगानगर

Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ का रौद्र रूप… कई जिलों में तूफानी बारिश शुरू, काली घटाओं में चमक रही बिजली, चने के आकार के गिरे ओले

Heavy rain new
श्री गंगानगर

Rajasthan: चेतावनी ! ‘सरकारी भवन खाली करो, 9 अक्टूबर से चलेगा बुलडोजर,’ एसडीएम के पहुंचते ही अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप

sdm Shakuntla
श्री गंगानगर

पीएम पोषण योजना में बदलाव:तेल की कटौती से सुधरेगी बच्चों की सेहत,लगेगी जागरूकता कक्षा

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.