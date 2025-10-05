स्वयंसेवकों का पथ संचलन: कदमताल से दिया एकता का संदेश

श्रीगंगानगर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत रविवार को शहर की आठ अलग अलग बस्तियों में स्वयंवकों ने पथ संचलन कर एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। शहर के हनुमानगढ़ रोड़ से लेकर मुखर्जीनगर तक एरिया में हुए पथ संचलन के प्रति स्वयं सेवकों ने उत्साह दिखाया। इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। आंनद विहार की शिवाजी बस्ती, विनोबा बस्ती की संत झूलेलाल बस्ती, प्रेम नगर, सेतिया फार्म, रविदास नगर, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, अग्रसेननगर की होलकर वाटिका सहित विभिन्न जगहों पर आरएसएस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन दौरान स्वयं सेवकों ने कदमताल से पथ संचलन कर हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। अग्रसेनगर की होल्कर वाटिका पाणिनि बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विभाग प्रचारक रघुवीर सिंह पहुंचे। उन्हेांने देश में एकजुटता और समरसता का भाव जगाने की बात कही। उन्होंने बदलते परिवेश में देश हित में नई तकनीक को अपने दैनिक चर्या में अपनाने की सीख दी। जोधपुर प्रांत की कुटुंब प्रबोधन प्रमुख धनराज सोनी ने संघ की स्थापना से लेकर आज तक के जटिल संघर्ष और संघ की दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बताया। इस दौरान भारत माता के जयघोष लगाए गए।