साधुवाली छावनी के पास पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी

श्रीगंगानगर.साधुवाली छावनी इलाके में पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा एक युवक पकड़ा गया है। आरोपी प्रकाश उर्फ बादल पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। यह कई दिनों से साधुवाली छावनी और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास घूमता देखा गया था। उसके मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इंटेलिजेंस की टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे काबू किया। जासूस के कब्जे से बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामान मिलने की बात सामने आई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रिकॉर्डिंग उपकरण और इलाके के नक्शे शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, काफी मात्रा में ऑनलाइन लेनदेन के भी सुराग मिले हैं, जिनकी अब तकनीकी जांच की जा रही है। सीआईडी जोन की एडिशनल एसपी दीक्षा कामरा ने बताया कि इस आरोपी के कब्जे से हाइटेक का मोबाइल बरामद किया है। इस मोबाइल में राजस्थान, पंजाब और गुजरात में सेना की मूवमेंट और सामरिक ठिकानों की वीडियो और फोटोग्राफी की हुई बरामद की है। भारतीय सेना की मूवमेंट और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी आईएसआई को ​भिजवाई है।