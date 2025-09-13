साध्वी पूनम ने भजनों की तान छेड़ी तो झूमने लगे श्रद्धालू

श्रीगंगानगर. हनुमानगढ़ रोड स्थित मैरिज हाल में राधा कृष्ण संकीर्तन रस धारा भजन संध्या आयोजन हुई। इस दौरान भजन गायिका साध्वी पूर्णिमा उर्फ पूनम दीदी ने राधे नाम संकीर्तन से धूम मचा दी। साध्वी पूर्णिमा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भजन सुनाने शुरू किए तो श्रोता भावविभोर होकर झूम उठे। अग्र विकास परिषद की ओर से इस भजन संध्या में साध्वी पूनम ने भजनों की तान छेड़ी तो उपस्थित श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। श्रोताओं को अपने से जोड़ने के लिए उन्होंने 'हरि मैं जैसो-तैसो तेरो, नाथ मैं जैसो-तैसो तेरो संकीर्तन कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने चर्चित भजन 'मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, सामने आओगे या आज भी परदा होगा, सुनाकर भक्तों के मन को टटोला। भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। चलते भजनों पर देर रात तक श्रद्धालु झूमते रहे। पूर्णिमा ने अपनी मधुर आवाज में राधा रानी व बांके बिहारी के भजनों से समा बांध दिया। भजन गायन के दौरान महिलाएं राधा कृष्ण की रसधारा में झूमने को मजबूर हो गई।