युवाओं का दिल परदेसी हो गया, श्रीगंगानगर में सालाना 20 हजार से ज्यादा पासपोर्ट के आवेदन

पंजाबी संस्कृति में रचे बसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों के सक्षम युवाओं को अपना कैरियर कनाड़ा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूएसए में बनाना चाहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? यह जानने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचे तो पहली मुलाकात अभिनव शर्मा से हुई। बी.कॉम प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभिनव के परिवार का राजस्थान सीमा से सटे पंजाब के अबोहर में स्टील वर्क्स का बिजनेस है। पासपोर्ट केंद्र से बाहर चेहरे पर गहरी मुस्कान का राज पूछा तो अभिनव ने बताया कि पहली सीढ़ी पर पांव रख दिया है। यानी पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है। उसे हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है।