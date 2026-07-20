‘मारो सब, और मारो…’: RAF बरसाती रही लाठियां और डटकर खड़ा रहा युवक, CJP के संसद मार्च का वीडियो वायरल

RAF Lathicharge Viral Video: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार सुबह तेज बारिश और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों प्रदर्शनकारी जुट गए। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में शामिल लोग नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग कर रहे है। प्रदर्शनकारियों ने 'संसद चलो' मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले ही इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके चलते जंतर-मंतर और आसपास के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संसद की ओर जाने वाले कई रास्ते सील कर दिए गए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान तैनात किए गए। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आज सुबह तनाव बढ़ गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।