41 मिनट पहले ही परिवार से की थी बात, फिर जहाज पर फटा रॉकेट! होर्मुज में पुणे के इंजीनियर हेरंभ की मौत

Heramb Karmarkar Pune Death: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब भारतीयों की जान पर भी भारी पड़ने लगा है। ओमान के तट के पास होर्मुज स्ट्रेट में एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले में महाराष्ट्र के पुणे निवासी और मर्चेंट नेवी इंजीनियर हेरंभ करमरकर की मौत हो गई। इस हमले में कई अन्य भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद भारत सरकार ने ईरान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए ऐसे हमलों को तत्काल रोकने की मांग की है।