ED: डीएमएफ और भारतमाला परियोजना घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई कारोबारी और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापे



सूत्रों के अनुसार जांच में यह भी सामने आया है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, विशेष रूप से कोरबा जिले के डीएमएफ फंड, का उपयोग नियमों के विपरीत तरीके से किया गया। आरोप है कि कुछ चुनिंदा और चहेते वेंडरों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी टेंडर आवंटित किए गए। जांच में यह भी दावा किया गया है कि सरकारी टेंडर हासिल करने के लिए संबंधित अधिकारियों और राजनेताओं को 25 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक का भारी कमीशन दिया गया। आरोपों के मुताबिक ठेकेदारों ने इस कथित रिश्वत की राशि को छिपाने के लिए अपने बही-खातों में इसे आवासीय खर्च के रूप में दर्ज किया था, ताकि वास्तविक भुगतान का रिकॉर्ड सामने न आ सके।