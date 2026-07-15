नासिक में भीषण सड़क हादसा: ब्रेक फेल ट्रक ने ईको कार को रौंदा, 4 लोगों की मौत, 1 गंभीर घायल

रत्नागिरी जिले के लांजा में मुंबई-गोवा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। गोवा से मुंबई लौट रही एक कार लांजा रेस्ट हाउस के पास सड़क किनारे खड़े डंपर से पीछे से जा टकराई। हादसे में दो महिलाओं और एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल लांजा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार मुंबई के आग्रीपाड़ा के निवासी हैं, जो गोवा घूमकर वापस लौट रहे थे।