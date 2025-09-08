Patrika LogoSwitch to English

राजधानी से भी ज्यादा फास्ट दिल्ली पहुंचाएगी यह ट्रेन, पटना से किराया मात्र 15% ज्यादा होगा

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टाइम ऐसे रखा गया है ताकि यात्री रात में आराम से सोकर सफर कर पाएं।

पटना

Ashish Deep

Sep 08, 2025

first vande bharat sleeper train
दिल्ली से पटना के बीच चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। फोटो रेलवे सोशल साइट

Indian Railways दिवाली से पहले देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नई ट्रेन सेवा सितंबर के अंत तक शुरू की जा सकती है। यह वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, मौजूदा वंदे भारत एक्सप्रेस से अलग है, जो मुख्य रूप से शॉर्ट और डे-टाइम सफर के लिए चेयरकार सीटिंग के साथ चलाई जाती हैं। नई स्लीपर वेरिएंट खास तौर पर रात भर के लंबे सफर को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इसका किराया राजधानी के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा होगा।

प्रयागराज से होकर जाएगी दिल्ली

यह ट्रेन दिल्ली और पटना के बीच प्रयागराज के रास्ते चलेगी, जिससे यात्रा का समय घटकर करीब 11.5 घंटे हो जाएगा। वर्तमान में इसी रूट पर चलने वाली राजधानी समेत अन्य मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें 12 से 17 घंटे लेती हैं। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, जिससे यह लंबी दूरी की अन्य सेवाओं से कहीं तेज होगी। इस ट्रेन का टाइम टेबल भी यात्रियों के अनुकूल रखा गया है। पटना से ट्रेन रात 8 बजे चलेगी और सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली से पटना के लिए भी इसी तरह का शेड्यूल लागू होगा। इस नई सेवा से खासकर त्योहारों के समय दिल्ली-पटना रूट पर चलने वाले भीड़ की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने बनाई है ट्रेन

ट्रेन को भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने मैन्युफैक्चर किया है। इसमें आधुनिक सुरक्षा और सुविधा से लैस सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि सीसीटीवी सर्विलांस, ऑटोमैटिक सेंसर दरवाजे, एलईडी सूचना स्क्रीन, फायर सेफ्टी सिस्टम और ऑनबोर्ड एनाउंसमेंट। इंटीरियर हवाई जहाज के जैसा है ताकि यात्रियों को प्रीमियम एक्सपीरियंस मिले।

राजधानी से 15 फीसदी महंगी होगी यात्रा

टिकट की कीमतें राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में लगभग 10 से 15 फीसदी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन रेलवे अधिकारियों का तर्क है कि कम समय में यात्रा पूरी होने और बेहतरीन सुविधाओं के कारण यह बढ़ी कीमत वाजिब है। इसके साथ ही, यह सेवा हवाई यात्रा की तुलना में किफायती और आरामदायक विकल्प बनेगी।

Bihar news

Updated on:

08 Sept 2025 02:14 pm

Published on:

08 Sept 2025 02:11 pm

