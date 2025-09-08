राजधानी से भी ज्यादा फास्ट दिल्ली पहुंचाएगी यह ट्रेन, पटना से किराया मात्र 15% ज्यादा होगा

यह ट्रेन दिल्ली और पटना के बीच प्रयागराज के रास्ते चलेगी, जिससे यात्रा का समय घटकर करीब 11.5 घंटे हो जाएगा। वर्तमान में इसी रूट पर चलने वाली राजधानी समेत अन्य मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें 12 से 17 घंटे लेती हैं। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, जिससे यह लंबी दूरी की अन्य सेवाओं से कहीं तेज होगी। इस ट्रेन का टाइम टेबल भी यात्रियों के अनुकूल रखा गया है। पटना से ट्रेन रात 8 बजे चलेगी और सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली से पटना के लिए भी इसी तरह का शेड्यूल लागू होगा। इस नई सेवा से खासकर त्योहारों के समय दिल्ली-पटना रूट पर चलने वाले भीड़ की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।