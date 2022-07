Maharashtra Cow Rescue Video: पहाड़ से नीचे गिर गई थी गाय, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों ने ऐसे बचाया, देखें वीडियो

मुंबई Published: July 12, 2022 02:20:01 pm

Maharashtra Panvel Viral Video: बीते कई दिनों से मुंबई और इससे सटे जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कई लोगों का एक ग्रुप अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ की चोटी से एक गाय को बचाने की कोशिश कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि यह जानवर घास चरते हुए या इधर-उधर भटकते हुए पहाड़ी से गिर गया था।

महाराष्ट्र में पहाड़ी से गिरी गाय का रेस्क्यू वीडियो वायरल

