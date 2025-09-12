कक्षा 10 की छात्रा की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप, मचा हड़कंप

मिली जानकारी के अनुसार आश्रम अधीक्षिका रेखा अग्रवाणी ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे अंजली को अचानक पेट दर्द हुआ और वह बाथरूम की ओर गई। इसी दौरान उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों को सूचना देकर उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया। बताया गया कि गादीरास स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य दरवाजा रात में बंद था। काफी देर कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद नजदीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर आर.के. भोई को बुलाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। डॉक्टर ने जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजन अंजली को सोनाकुकानार स्थित घर ले गए और अगले दिन सोमवार को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।