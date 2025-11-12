प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने किया बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ, बोले- खेल से होगा बस्तर का सामाजिक परिवर्तन

Bastar Olympics: केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेल नहीं, बस्तर के शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में एक अभियान है। यह मंच युवाओं को एकजुट कर बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त बनाने में मदद करेगा। श्री कश्यप बताया कि पिछले वर्ष जहां 1.65 लाख लोगों ने भाग लिया था, वहीं इस बार प्रतिभागियों की संया 3 लाख से अधिक पहुंच गई है जो इस आयोजन की लोकप्रियता दर्शाता है।