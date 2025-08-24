Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

BREAKING: नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम! सुकमा में भारी मात्रा में डंप विस्फोटक सामग्री बरामद

CG Naxal News: नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई में सुरक्षाबलों को एक और कामयाबी मिली है। इस बार जवानों ने भारी में मात्रा में डंप किए विस्फोटक सामग्री बरामद किया है..

सुकमा

Chandu Nirmalkar

Aug 24, 2025

cg Naxal news
सुकमा में भारी मात्रा में डंप विस्फोटक सामग्री बरामद ( Photo - Patrika )

CG Naxal News: नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई जारी है। इस बीच सुकमा से एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस बार सर्चिंग में निकले जवानों ने भारी मात्रा में डंप किए विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। ( CG News ) इस तरह सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है।

CG Naxal News: सामग्री बरामद कर सुरक्षित लौटे जवान

जानकारी के अनुसार कोबरा 203 जिला बल और सीआरपीएफ संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। बताया गया कि जवानों की टीम जिले के मेटागुडा इलाके में सर्चिंग कर रही थी। इस दौरान नक्सलियों द्वारा डंप किए विस्फोटक सामग्री के बारे में पता चला। टीम ने कंट्रीमेड हथियार, बीएल लॉन्चर समेत विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्वेश्य से डंप कर रखा था। जवानों ने सामग्री बरामद कर वापस सुरक्षित लौटे।

नक्सलियों के बरामद डम्प सामाग्रियों का विवरण-


  1. कंट्रीमेड रायफल 01 नग।




  2. बीजीएल लांचर 01 नग।




  3. बीजीएल लांचर बैरल 01 नग।




  4. यूएव्ही नेत्रा टूटा हूआ प्रोपेलर 01 नग।




  5. इलेक्ट्रिक होल्डर वेल्डिंग 01 नग




  6. बैंच वाईस 01 नग।




  7. स्टील पाईप 02 नग।




  8. लोहे का छड़ 07 नग।




  9. लोहे का बेस प्लेट (लगभग 2 किग्रा.वाला) 45 नग।




  10. पोल एंगलर (लगभग 08 किग्रा.) 47 नग।




  11. आयरन क्लैंप (लगभग 01 किग्रा.) 480 नग।




  12. ग्राउंड सपोर्टर (लगभग 02 किग्रा) 35 नग।
    13.आयरन क्लैम्प्स (18’’) 31 नग।




  13. आयरन क्लैम्प्स (12’’) 09 नग।




  14. आयरन टी टाईप क्लैम्प्स (12’’) 01 नग।




  15. काला वर्दी 01 नग।




  16. एम्युनेशन पोच 01 नग।




  17. टूटी हुई इन्वर्टर बैटरी कैसिंग 01 नग।




  18. इलेक्ट्रिीक वायर लगभग 20 मीटर।




  19. इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड ।

Updated on:

24 Aug 2025 01:07 pm

Published on:

24 Aug 2025 01:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / BREAKING: नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम! सुकमा में भारी मात्रा में डंप विस्फोटक सामग्री बरामद

