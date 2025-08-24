BREAKING: नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम! सुकमा में भारी मात्रा में डंप विस्फोटक सामग्री बरामद

जानकारी के अनुसार कोबरा 203 जिला बल और सीआरपीएफ संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। बताया गया कि जवानों की टीम जिले के मेटागुडा इलाके में सर्चिंग कर रही थी। इस दौरान नक्सलियों द्वारा डंप किए विस्फोटक सामग्री के बारे में पता चला। टीम ने कंट्रीमेड हथियार, बीएल लॉन्चर समेत विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। बताया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्वेश्य से डंप कर रखा था। जवानों ने सामग्री बरामद कर वापस सुरक्षित लौटे।