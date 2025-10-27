आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मिली लाश, मौत से मचा हड़कंप

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष दयावती यालम ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का मुय कार्य बच्चों और गर्भवती माताओं की देखरेख करना है, लेकिन सुपरवाइज़र द्वारा हम पर अन्य विभागीय काम थोपे जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि, ‘‘हर दिन हमें कार्य से निकालने की धमकी दी जाती है, जिससे कार्यकर्ता मानसिक रूप से परेशान हैं। सुपरवाइज़र का रवैया अमानवीय है और इस कारण आंगनबाड़ी का मूल कार्य भी प्रभावित हो रहा है।’’ दयावती यालम ने बताया कि संघ जल्द ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुपरवाइज़र के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा।