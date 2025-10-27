आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मिली लाश, मौत से मचा हड़कंप

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मिली लाश ( File photo)
CG News: सुकमा जिले के दोरनापाल क्षेत्र में आंगनबाड़ी विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। क्षेत्र की आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र सरोज कुंअर पर कार्यकर्ताओं ने मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप लगाए हैं। ( CG News ) इसी बीच एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुन्नी बाई की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कार्यकर्ता संघ का आरोप है कि मुन्नी बाई को लंबे समय से सुपरवाइज़र सरोज कुंअर द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। संघ के सदस्यों ने बताया कि पिछले महीने सुपरवाइज़र ने मृतक कार्यकर्ता का वेतन भी रोक दिया था, जिसके विरोध में संघ ने महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी से मुलाकात कर सुपरवाइज़र को हटाने की मांग की थी।
संघ ने यह भी बताया कि इसी माह एक अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने भी कथित प्रताड़ना से तंग आकर इस्तीफा दे दिया था। अब मुन्नी बाई की मौत के बाद क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और वे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष दयावती यालम ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का मुय कार्य बच्चों और गर्भवती माताओं की देखरेख करना है, लेकिन सुपरवाइज़र द्वारा हम पर अन्य विभागीय काम थोपे जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि, ‘‘हर दिन हमें कार्य से निकालने की धमकी दी जाती है, जिससे कार्यकर्ता मानसिक रूप से परेशान हैं। सुपरवाइज़र का रवैया अमानवीय है और इस कारण आंगनबाड़ी का मूल कार्य भी प्रभावित हो रहा है।’’ दयावती यालम ने बताया कि संघ जल्द ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुपरवाइज़र के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा।
बड़ी खबरेंView All
सुकमा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग