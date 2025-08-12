CG News: 25 साल बाद खुली बैंक शाखा… 16 गांव के ग्रामीणों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव शुरू

CG News: लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगरगुंडा में 25 वर्षों के बाद बैंक शाखा खुलने से 16 गांव के ग्रामीणों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव शुरू हो गया है। 18 मई 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा का शुभारंभ किया था, और महज कुछ महीनों में ही यहां 500 से अधिक लोगों ने खाते खोल लिए हैं।
अब शासन की योजनाओं की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से खातों में पहुंच रही है, जिससे ग्रामीणों का समय, मेहनत और पैसा तीनों बच रहे हैं। पहले बैंकिंग कार्यों के लिए ग्रामीणों को सुकमा, कोंटा या दोरनापाल जैसे दूरस्थ इलाकों का सफर करना पड़ता था, जिसमें पूरा दिन और अतिरिक्त खर्च लगता था।
सिलगेर निवासी दुला ने खुशी जताते हुए कहा, ‘‘पहले खाता खोलने या पैसे निकालने में पूरा दिन लग जाता था, अब जगरगुंडा में सारी सुविधाएं मिल रही हैं।’’ वहीं जगरगुंडा निवासी पांडू ने बताया कि अब महतारी वंदन योजना, पेंशन योजना और पीएम आवास योजना की राशि सीधे खाते में मिलेगी। एटीएम मशीन भी लग चुकी है, जिसे जल्द शुरू किया जाएगा।
CG News: ग्रामीणों का मानना है कि बैंकिंग सुविधा के विस्तार से व्यापार, स्वरोजगार और स्थानीय बाजार को नई ऊर्जा मिलेगी। यह कदम आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेगा।
देवेश कुमार ध्रुव, कलेक्टर: ‘‘जगरगुंडा में बैंक शाखा का खुलना इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगा बल्कि वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा।’’
बैंक खुलने से अब महतारी वंदन योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तेंदूपत्ता बोनस, पीएम आवास योजना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का पैसा समय पर ग्रामीणों तक पहुंच रहा है।