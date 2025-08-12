CG News: 25 साल बाद खुली बैंक शाखा… 16 गांव के ग्रामीणों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव शुरू

CG News: लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगरगुंडा में 25 वर्षों के बाद बैंक शाखा खुलने से 16 गांव के ग्रामीणों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव शुरू हो गया है। 18 मई 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा का शुभारंभ किया था, और महज कुछ महीनों में ही यहां 500 से अधिक लोगों ने खाते खोल लिए हैं।