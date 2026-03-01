सड़क किनारे महुआ बीन रही थी नन्ही ‘मंगली’, कलेक्टर का काफिला रुका… फिर बदल गई उसकी किस्मत

गुरुवार को कलेक्टर जब मारोकी, मानकापाल, परिया और कुचारास जैसे दूरस्थ गांवों के दौरे पर थे, तभी उनकी नजर सड़क किनारे महुआ बीनती एक छोटी बच्ची पर पड़ी। भीषण गर्मी में जहां बच्चे महुआ इकट्ठा करने में व्यस्त थे, कलेक्टर ने अपना काफिला रुकवाया और सीधे खेतों के बीच पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने बच्ची से आत्मीयता से बात की। बच्ची ने अपना नाम मड़कामी मंगली बताया। जब उससे स्कूल न जाने का कारण पूछा गया तो अभाव और परिस्थितियों की कहानी सामने आई।