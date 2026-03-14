सुकमा के जंगलों में CRPF की बड़ी कार्रवाई! नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 18 किलो विस्फोटक बरामद…

Sukma Naxal operation: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जंगल में छिपाकर रखा गया विस्फोटक और अन्य सामग्री का डंप बरामद किया गया है। इस कार्रवाई को नक्सलियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।