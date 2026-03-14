14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

सुकमा के जंगलों में CRPF की बड़ी कार्रवाई! नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 18 किलो विस्फोटक बरामद…

Sukma Naxal operation: सुकमा जिले में नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है।

2 min read
Google source verification

सुकमा

image

Shradha Jaiswal

Mar 14, 2026

सुकमा के जंगलों में CRPF की बड़ी कार्रवाई! नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 18 किलो विस्फोटक बरामद...(photo-patrika)

सुकमा के जंगलों में CRPF की बड़ी कार्रवाई! नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 18 किलो विस्फोटक बरामद...(photo-patrika)

Sukma Naxal operation: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जंगल में छिपाकर रखा गया विस्फोटक और अन्य सामग्री का डंप बरामद किया गया है। इस कार्रवाई को नक्सलियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

Sukma Naxal operation: खुफिया सूचना के आधार पर चला ऑपरेशन

सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि सुकमा क्षेत्र के ग्राम गोमगुड़ा के पोडियमपारा इलाके में नक्सलियों ने विस्फोटक और अन्य सामग्री छिपाकर रखी है। सूचना मिलते ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 226 बटालियन की सी कंपनी ने 14 मार्च 2026 की सुबह करीब 5:50 बजे विशेष एंबुश ऑपरेशन शुरू किया।

घेराबंदी कर चलाया गया सर्च अभियान

यह अभियान सहायक कमांडेंट जी. नबी के नेतृत्व में चलाया गया, जबकि कमांडेंट एच.पी. सिंह और द्वितीय कमान अधिकारी बीरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जवानों ने एफओबी गोमगुड़ा से करीब एक किलोमीटर पश्चिम स्थित पोडियमपारा क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

घने जंगल और कठिन परिस्थितियों के बीच जवानों ने इलाके की गहन तलाशी ली। इस दौरान संदिग्ध नक्सली डंप साइट का पता चला। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को घेरकर के-9 और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल (BDD) स्क्वॉड की मदद से जांच की गई।

18 किलो अमोनियम नाइट्रेट समेत कई सामान बरामद

तलाशी के दौरान करीब 18 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, काला तिरपाल प्लास्टिक, पिट्ठू बैग, स्लीपिंग बैग, नक्सली पत्रिका, चाकू, मेडिकल और मेस से जुड़ी सामग्री, इलेक्ट्रिकल वायर, चार्जर, डेटा केबल, बैटरी, स्विच, ड्राइंग मैप चार्ट पेपर और 50 लीटर का ब्लू ड्रम बरामद किया गया।

इसके अलावा स्टील का टिफिन बॉक्स, चाय का गिलास, तांबे की पानी की बोतल, छाता और कपड़े भी मिले हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि नक्सली इस इलाके में लंबे समय तक ठहरने या किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। सुरक्षा बलों की समय पर कार्रवाई से उनकी योजना विफल हो गई।

सुरक्षा बलों ने बढ़ाई निगरानी

बरामद सभी सामग्री को सुरक्षा मानकों के तहत जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन और निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि नक्सल विरोधी अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Mar 2026 05:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / सुकमा के जंगलों में CRPF की बड़ी कार्रवाई! नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 18 किलो विस्फोटक बरामद…

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Collector Visit Sukma: आजादी के बाद पहली बार पोरो-परिया पहुंचे कलेक्टर, जानी योजनाओं की जमीनी हकीकत

पोरो-परिया पहुंचे कलेक्टर (photo source- Patrika)
सुकमा

Sukma News: होली मनाने के बाद नदी में डूबे तीन दोस्त, बैंक कैशियर की मौत

Sukma News: होली मनाने के बाद नदी में डूबे तीन दोस्त, बैंक कैशियर की मौत
सुकमा

बड़ी खुशखबरी: CM साय के नेतृत्व में सुकमा को मिली नई रफ्तार, चित्तलनार तक प्रतिदिन बस सेवा शुरू

सुकमा से चित्तलनार तक प्रतिदिन चलेगी बस (फोटो सोर्स- Unsplash)
सुकमा

Naxalites Surrender: नक्सल नेटवर्क को तगड़ा झटका! मुख्य कमांडर समेत 15 नक्सलियों ने डाले हथियार

नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता (photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: नक्सल मुक्त अभियान, 22 नक्सलियों ने किया आत्म समर्पण

newsupdate
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.