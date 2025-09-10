Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, बरामद हुआ 6 पेज का सुसाइड नोट

CRPF jawan commits suicide: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के इंजरम में तैनात 219 बटालियन सीआरपीएफ जवान नीलेश कुमार गर्ग ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

सुकमा

Laxmi Vishwakarma

Sep 10, 2025

सीआरपीएफ जवान ने सर्विस राइफल से की आत्महत्या (Photo source- Patrika)
सीआरपीएफ जवान ने सर्विस राइफल से की आत्महत्या (Photo source- Patrika)

CRPF jawan commits suicide: सुकमा जिले के इंजरम में तैनात 219 बटालियन सीआरपीएफ के जवान ने बीती रात अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना रात करीब 10:30 बजे की है। मृत जवान की पहचान मध्य प्रदेश निवासी नीलेश कुमार गर्ग के रूप में हुई है।

मौके से छह पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। जवान की आत्महत्या से बटालियन में शोक का माहौल है। पुलिस एवं सीआरपीएफ अधिकारियों इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे।

CRPF jawan commits suicide: अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं कि जवान ने सुसाइड क्यों किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जवान के परिजनों को जानकारी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि जवान के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

CG News: सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 16 खूंखार नक्सली जहां मारे, वहीं नक्सल सामग्री जब्त
गरियाबंद
CG News: सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 16 खूंखार नक्सली जहां मारे, वहीं नक्सल सामग्री जब्त

ये भी पढ़ें

Theft in CRPF jawan’s house: सीआरपीएफ जवान के सूने मकान में चोरों का धावा, ले उड़े नकद समेत 20 लाख के जेवर
अंबिकापुर
Theft in CRPF jawan's house

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 12:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, बरामद हुआ 6 पेज का सुसाइड नोट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.