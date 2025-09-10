सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, बरामद हुआ 6 पेज का सुसाइड नोट

CRPF jawan commits suicide: सुकमा जिले के इंजरम में तैनात 219 बटालियन सीआरपीएफ के जवान ने बीती रात अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना रात करीब 10:30 बजे की है। मृत जवान की पहचान मध्य प्रदेश निवासी नीलेश कुमार गर्ग के रूप में हुई है।
मौके से छह पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। जवान की आत्महत्या से बटालियन में शोक का माहौल है। पुलिस एवं सीआरपीएफ अधिकारियों इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे।
CRPF jawan commits suicide: अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं कि जवान ने सुसाइड क्यों किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जवान के परिजनों को जानकारी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि जवान के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।