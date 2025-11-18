CG News: छत्तीसगढ़-आंध्र बॉर्डर में मुठभेड़, 6 नक्सली हुए ढेर, खूंखार नक्सली हिड़मा भी ढेर

CG News: छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर जवानों की नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई है। अल्लुरी सीताराम राजू ज़िले के जंगलों में मंगलवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ छिड़ गई। जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में कम से कम 6 नक्सली मारे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ढेर किए गए नक्सलियों में बड़े कैडर स्तर के सदस्य शामिल हो सकते हैं।