सुकमा

CG News: छत्तीसगढ़-आंध्र बॉर्डर में मुठभेड़, 6 नक्सली हुए ढेर, खूंखार नक्सली हिड़मा भी ढेर

CG News: इस मुठभेड़ में कम से कम 6 नक्सली मारे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ढेर किए गए नक्सलियों में बड़े कैडर स्तर के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Love Sonkar

Nov 18, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर में मुठभेड़, 6 नक्सली हुए ढेर, इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी

आंध्र बॉर्डर में मुठभेड़ 6 नक्सली हुए ढेर (Photo Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर जवानों की नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़ हुई है। अल्लुरी सीताराम राजू ज़िले के जंगलों में मंगलवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ छिड़ गई। जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में कम से कम 6 नक्सली मारे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ढेर किए गए नक्सलियों में बड़े कैडर स्तर के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

हालांकि, उनकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। सुरक्षाबल इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं क्योंकि आशंका है कि कुछ नक्सली अभी भी जंगलों में छिपे हो सकते हैं।

खतरनाक नक्सली माड़वी हिड़मा मारा गया

छत्तीसगढ़ में जारी नक्सल उन्मूलन अभियान के बीच एक मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के टॉप लीडर और पीएलजीए के कमांडर माड़वी हिड़मा को ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, हिड़मा के साथ उसकी पत्नी को भी पुलिस ने मार गिराया है।

मारे गए 6 माओवादी के नाम

  1. हिडमा - सीसी सदस्य
  2. मदगाम राजे पत्नी हिडमा - एसजेडसीएम
  3. लकमल - डीसीएम
  4. कमलू - पीपीसीएम
  5. मल्ला - पीपीसीएम
  6. देवे - हिडमा का रक्षक

इसके साथ ही, 2 एके 47, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्तौल बरामद की गई।

Updated on:

18 Nov 2025 12:12 pm

Published on:

18 Nov 2025 11:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG News: छत्तीसगढ़-आंध्र बॉर्डर में मुठभेड़, 6 नक्सली हुए ढेर, खूंखार नक्सली हिड़मा भी ढेर

