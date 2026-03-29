डेडलाइन से पहले सुकमा में मुठभेड़! सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी…

मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए निर्धारित समयसीमा नजदीक आने के साथ ही बस्तर संभाग में ऑपरेशनों की रफ्तार बढ़ा दी गई है। लगातार हो रही कार्रवाई से नक्सली गतिविधियों पर प्रभाव पड़ रहा है और सुरक्षा बलों का दबदबा बढ़ता नजर आ रहा है।