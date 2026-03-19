19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

CG News: अस्पताल में दर्दनाक घटना! समय पर रेफर नहीं करने से मां-बच्चे की मौत, मचा हड़कंप

CG News: अस्पताल में जटिल प्रसव के दौरान समय पर रेफर नहीं करने के आरोप में गर्भवती महिला और नवजात की मौत हो गई, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।

2 min read
Google source verification

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 19, 2026

अस्पताल में दर्दनाक घटना (photo source- Patrika)

अस्पताल में दर्दनाक घटना (photo source- Patrika)

CG News: सुकमा जिले के गादीरास अस्पताल में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत के मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका की पहचान सोड़ी सोमड़ी (पति गंगा) के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि समय पर बड़े अस्पताल के लिए रेफर नहीं किए जाने के कारण यह दर्दनाक घटना हुई, जिसमें मां और बच्चे दोनों की जान चली गई।

CG News: महिला को समय पर रेफर नहीं किया

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच महिला को मितानिन के माध्यम से अस्पताल लाया गया था। प्रसव के दौरान बच्चा फेस प्रेजेंटेशन में था, जिससे मामला जटिल हो गया था। इसके बावजूद लंबे समय तक सामान्य प्रसव कराने का प्रयास किया जाता रहा। सुबह करीब 11 बजे तक स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद भी महिला को समय पर रेफर नहीं किया गया।

अस्पताल प्रबंधन ने किया बचाव

वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मामला जटिल था और बच्चा फेस प्रेजेंटेशन में होने के कारण प्रसव में कठिनाई आई। डॉक्टरों के अनुसार, दोनों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस घटना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली और गंभीर मामलों में त्वरित निर्णय लेने की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

CG News: पहले से ही कमजोर थी

बताया जा रहा है कि महिला का हीमोग्लोबिन तीन माह पहले ही 8.2 था, जो सामान्य से कम है। इसके बावजूद डिलीवरी से पहले आवश्यक जांच और जोखिम का सही आकलन नहीं किया गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

अत्यधिक रक्तस्राव

परिजनों का आरोप है कि महिला की गंभीर स्थिति को नजरअंदाज किया गया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और अंतत: उसकी मौत हो गई। नवजात भी जीवित नहीं बच सका। उनका कहना है कि यदि समय रहते सही निर्णय लिया जाता, तो कम से कम एक की जान बचाई जा सकती थी।

विशेषज्ञों के अनुसार, “फेस प्रेजेंटेशन” जैसे जटिल प्रसव मामलों में तुरंत विशेषज्ञ हस्तक्षेप और उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफरल जरूरी होता है। यदि समय पर उचित निर्णय नहीं लिया जाए, तो मां और नवजात दोनों के लिए जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

इस तरह की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने, डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और रेफरल सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Mar 2026 01:06 pm

Published on:

19 Mar 2026 01:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG News: अस्पताल में दर्दनाक घटना! समय पर रेफर नहीं करने से मां-बच्चे की मौत, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: हैवी ब्लींडिंग के बाद अस्पताल पहुंची नाबालिग, जाँच में निकली गर्भवती, मचा हडक़ंप

CG News: हैवी ब्लींडिंग के बाद अस्पताल पहुंची नाबालिग, जाँच में निकली गर्भवती, मचा हडक़ंप
सुकमा

सड़क किनारे महुआ बीन रही थी नन्ही ‘मंगली’, कलेक्टर का काफिला रुका… फिर बदल गई उसकी किस्मत

जब कलेक्टर खुद पहुंचे महुआ बीन रही ‘मंगली’ के द्वार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुकमा

CRPF की बड़ी कार्रवाई! 18 किलो विस्फोटक बरामद...

सुकमा के जंगलों में CRPF की बड़ी कार्रवाई! नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 18 किलो विस्फोटक बरामद...(photo-patrika)
सुकमा

Collector Visit Sukma: आजादी के बाद पहली बार पोरो-परिया पहुंचे कलेक्टर, जानी योजनाओं की जमीनी हकीकत

पोरो-परिया पहुंचे कलेक्टर (photo source- Patrika)
सुकमा

Sukma News: होली मनाने के बाद नदी में डूबे तीन दोस्त, बैंक कैशियर की मौत

Sukma News: होली मनाने के बाद नदी में डूबे तीन दोस्त, बैंक कैशियर की मौत
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.