CG News: अस्पताल में दर्दनाक घटना! समय पर रेफर नहीं करने से मां-बच्चे की मौत, मचा हड़कंप

CG News: सुकमा जिले के गादीरास अस्पताल में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत के मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका की पहचान सोड़ी सोमड़ी (पति गंगा) के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि समय पर बड़े अस्पताल के लिए रेफर नहीं किए जाने के कारण यह दर्दनाक घटना हुई, जिसमें मां और बच्चे दोनों की जान चली गई।