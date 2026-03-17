CG News: हैवी ब्लींडिंग के बाद अस्पताल पहुंची नाबालिग, जाँच में निकली गर्भवती, मचा हडक़ंप

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस दोनों स्तर पर मामले की जांच की जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार मामले में एमएलसी की प्रक्रिया भी पूरी की गई है। छात्रा का एमएलसी जिला अस्पताल सुकमा में किया गया, जबकि संबंधित युवक का मेडिकल परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक छात्रा की तबीयत बिगडऩे के कारणों को लेकर जांच जारी है। चिकित्सकों का कहना है कि गर्भावस्था या अन्य चिकित्सकीय स्थिति की पुष्टि जिला अस्पताल में की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।