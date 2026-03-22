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10वीं की छात्रा गर्भवती मिलने पर प्रशासन सख्त, छात्रावास अधीक्षिका को कलेक्टर ने किया निलंबित

Student Pregnant Case: 10वीं कक्षा की छात्रा के गर्भवती पाए जाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही सामने आने पर छात्रावास अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया।

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Laxmi Vishwakarma

Mar 22, 2026

छात्रा गर्भवती मिलने पर प्रशासन सख्त (photo source- Patrika)

छात्रा गर्भवती मिलने पर प्रशासन सख्त (photo source- Patrika)

Student Pregnant Case: सुकमा जिले के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा के गर्भवती पाए जाने के मामले ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जांच में गंभीर लापरवाही उजागर होने के बाद छात्रावास की अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, 17 मार्च को छात्रावास में रहने वाली छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर मामला सामने आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की।

Student Pregnant Case: प्रशासन ने बरती सख्ती

समिति ने 20 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अधीक्षिका की जिम्मेदारियों में गंभीर चूक की पुष्टि हुई। जांच में यह पाया गया कि छात्रा के गर्भवती होने की जानकारी अधीक्षिका को पहले से थी, लेकिन उन्होंने इसे उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया। इसके अलावा छात्रावास के संचालन में भी कई खामियां सामने आईं और छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही उजागर हुई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अमित कुमार ने अधीक्षिका माहेश्वरी निषाद (मूल पद: प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला ओडडीनगुड़ा) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोंटा तय किया गया है। फिलहाल छात्रावास के संचालन की जिम्मेदारी सहायक अधीक्षिका को सौंपी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

छात्राओं की सुरक्षा पर उठा सवाल

Student Pregnant Case: छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। विशेषकर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में छात्राएं पूरी तरह संस्थान पर निर्भर रहती हैं, ऐसे में अधीक्षकों और स्टाफ की जवाबदेही और भी बढ़ जाती है।

पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रावासों में लापरवाही, सुरक्षा में कमी और निगरानी तंत्र की कमजोरी से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या संस्थानों में पर्याप्त निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है या नहीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, काउंसलिंग, सख्त निगरानी व्यवस्था और समय पर उच्च अधिकारियों को सूचना देना बेहद जरूरी है। साथ ही, छात्राओं के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण तैयार करना प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की साझा जिम्मेदारी है।

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Published on:

22 Mar 2026 08:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / 10वीं की छात्रा गर्भवती मिलने पर प्रशासन सख्त, छात्रावास अधीक्षिका को कलेक्टर ने किया निलंबित

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