10वीं की छात्रा गर्भवती मिलने पर प्रशासन सख्त, छात्रावास अधीक्षिका को कलेक्टर ने किया निलंबित

Student Pregnant Case: सुकमा जिले के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा के गर्भवती पाए जाने के मामले ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जांच में गंभीर लापरवाही उजागर होने के बाद छात्रावास की अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, 17 मार्च को छात्रावास में रहने वाली छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर मामला सामने आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की।