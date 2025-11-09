सुकमा-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर फिर नक्सली हमला! IED ब्लास्ट में जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज

IED blast: विस्फोट में CRPF का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी जवानों ने तुरंत घायल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उसे हेलिकॉप्टर से अस्पताल रेफर किया गया। सूत्रों के अनुसार, जवान की हालत फिलहाल स्थिर है। (Sukma Naxal attack) घटना के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। यह इलाका सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित है, जो लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का गढ़ रहा है।