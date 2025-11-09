Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

सुकमा-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर फिर नक्सली हमला! IED ब्लास्ट में जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज

IED blast: छत्तीसगढ़ के सुकमा-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकले जवानों पर IED ब्लास्ट कर हमला कर दिया। धमाके में एक CRPF जवान घायल हुआ है।

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 09, 2025

सुकमा-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सली हमला (photo source- Patrika)

सुकमा-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सली हमला (photo source- Patrika)

IED blast: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से फिर एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां नक्सल प्रभावित सुकमा-दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र के मुलेर इलाके में सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की सर्चिंग पार्टी पर IED ब्लास्ट कर हमला किया। वहीं बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों की टीम नक्सल विरोधी अभियान के तहत जंगल इलाके में तलाशी अभियान पर निकली थी।

IED blast: नक्सलियों का कायराना हमला

इसी दौरान नक्सलियों ने पहले से लगाए गए प्रेशर IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) में विस्फोट कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। (Sukma Naxal attack) बता दें घटना के बाद घायल जवान को तत्काल साथी जवानों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवान को तत्काल हेलिकॉप्टर से एयर लिफ्ट कर रायपुर भेजा गया। आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर सर्चिंग अभियान को और तेज कर दिया गया है।

इलाके में मुठभेड़ की आशंका

IED blast: विस्फोट में CRPF का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी जवानों ने तुरंत घायल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उसे हेलिकॉप्टर से अस्पताल रेफर किया गया। सूत्रों के अनुसार, जवान की हालत फिलहाल स्थिर है। (Sukma Naxal attack) घटना के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। यह इलाका सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित है, जो लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का गढ़ रहा है।

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / सुकमा-दंतेवाड़ा बॉर्डर पर फिर नक्सली हमला! IED ब्लास्ट में जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज

सुकमा

छत्तीसगढ़

