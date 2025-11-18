Bribe Case: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते पकड़ाया सब इंजीनियर

घूस लेते पकड़ाया सब इंजीनियर (Photo Patrika)
Bribe Case: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जगदलपुर की टीम ने सोमवार को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) के उप अभियंता प्रदीप कुमार बघेल को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह रिश्वत उसने चिउरवाड़ा के सचिव मनीराम कश्यप,से मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करने के लिए मांगी थी।
मनीराम ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2023-24 में जनपद पंचायत छिंदगढ़ में 6 लाख की लागत से पुलिया निर्माण किया गया था। इसके लिए मूल्यांकन रिपोर्ट की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट को जारी करने उप अभियंता प्रदीप बघेल 30 हजार की रिश्वत मांग रहा है।
इतना ही नहीं, पुराने भवन के मूल्यांकन के नाम पर 40 हजार रुपए का अतिरिक्त कमीशन भी मांग रहा था। इस पर मनीराम ने द्वारा रिश्वत न एसीबी से संपर्क किया गया, जिसके बाद एसीबी ने सोमवार को ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई।
बड़ी खबरेंView All
सुकमा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग