Bribe Case: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते पकड़ाया सब इंजीनियर

मनीराम ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2023-24 में जनपद पंचायत छिंदगढ़ में 6 लाख की लागत से पुलिया निर्माण किया गया था। इसके लिए मूल्यांकन रिपोर्ट की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट को जारी करने उप अभियंता प्रदीप बघेल 30 हजार की रिश्वत मांग रहा है।