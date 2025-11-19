Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

CG Naxal Encounter: मुठभेड़ में 7 और नक्सली ढेर, लीडर जोगा भी मारा गया, सुरक्षाबलों को मिली फिर बड़ी कामयाबी

CG Naxal Encounter: नक्सलियों का बड़ा लीडर और जोगा उर्फ़ टेक शंकर को भी मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि, मारे गये 7 नक्सलियों में 4 पुरुष, 3 महिला माओवादी शामिल है।

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Love Sonkar

Nov 19, 2025

CG Naxal Encounter: सुरक्षाबलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 7 और नक्सली हुए ढेर, लीडर जोगा भी मारा गया

नक्सल संगठन का बड़ा आरोप (Photo source- Patrika)

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर हुए मुठभेड़ में माओवादियों के सीसी मेंबर हिड़मा और उसकी पत्नी राजे समेत कुल छह नक्सलियों को मार गिराया गया। नक्सल उन्मूलन अभियान में यह इस साल की दूसरी बड़ी सफलता है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुकमा जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 7 और नक्सली ढेर हुए है।

इनमें नक्सलियों का बड़ा लीडर और जोगा उर्फ़ टेक शंकर को भी मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि, मारे गये 7 नक्सलियों में 4 पुरुष, 3 महिला माओवादी शामिल है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में पुलिस के हाथ 2 एके-47 समेत 8 हथियार भी लगे है। कल ही आंध्र की पुलिस ने हिड़मा को भी इसी जगह पर मार गिराया था।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने की थी मुलाकात

बस्तर और देश से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सुरक्षा बल के जवानों ने आज एक बड़ी कामयाबी पाई। छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश की सीमा पर मुठभेड़ में बड़े नक्सल कमांडर हिडमा को ढेर किया। ये वही नक्सल कमांडर हिडमा है जिसके घर जाकर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने उसकी मां से मुलाकात की थी उसकी मां का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था कि हिडमा सरेंडर करे इससे पहले की अनहोनी हो जाए। इसके लिए हिड़मा को 30 नवंबर तक अल्टीमेटम भी दिया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 12:03 pm

Published on:

19 Nov 2025 11:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG Naxal Encounter: मुठभेड़ में 7 और नक्सली ढेर, लीडर जोगा भी मारा गया, सुरक्षाबलों को मिली फिर बड़ी कामयाबी

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bribe Case: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते पकड़ाया सब इंजीनियर

Bribe Case: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते पकड़ाया सब इंजीनियर
सुकमा

Naxal Encounter:150 से अधिक जवानों का हत्यारा हिड़मा मारा गया, एक करोड़ का था इनाम

Naxal Encounter:150 से अधिक जवानों का हत्यारा हिड़मा मारा गया, एक करोड़ का था इनाम
सुकमा

CG News: छत्तीसगढ़-आंध्र बॉर्डर में मुठभेड़, 6 नक्सली हुए ढेर, खूंखार नक्सली हिड़मा भी ढेर

CG News: छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर में मुठभेड़, 6 नक्सली हुए ढेर, इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी
सुकमा

CG Naxal Encounter: तुमालपाड़ जंगल में मुठभेड़, पांच-पांच लाख के 3 इनामी नक्सली ढेर, हथियार–विस्फोटक बरामद…

CG Naxal Encounter: तुमालपाड़ जंगल में मुठभेड़, पांच-पांच लाख के 3 इनामी नक्सली ढेर, हथियार–विस्फोटक बरामद...(photo-patrika)
सुकमा

लंबे समय से फरार वारंटी नक्सली गिरफ्तार! 2003 में मतदान केंद्र को उड़ाने की रची थी साजिश

2003 में आईईडी प्लांट करने का आरोप (photo source- Patrika)
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.