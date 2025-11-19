CG Naxal Encounter: मुठभेड़ में 7 और नक्सली ढेर, लीडर जोगा भी मारा गया, सुरक्षाबलों को मिली फिर बड़ी कामयाबी

बस्तर और देश से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सुरक्षा बल के जवानों ने आज एक बड़ी कामयाबी पाई। छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश की सीमा पर मुठभेड़ में बड़े नक्सल कमांडर हिडमा को ढेर किया। ये वही नक्सल कमांडर हिडमा है जिसके घर जाकर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने उसकी मां से मुलाकात की थी उसकी मां का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था कि हिडमा सरेंडर करे इससे पहले की अनहोनी हो जाए। इसके लिए हिड़मा को 30 नवंबर तक अल्टीमेटम भी दिया गया था।