CG Naxal Encounter: मुठभेड़ में 7 और नक्सली ढेर, लीडर जोगा भी मारा गया, सुरक्षाबलों को मिली फिर बड़ी कामयाबी

नक्सल संगठन का बड़ा आरोप
CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर हुए मुठभेड़ में माओवादियों के सीसी मेंबर हिड़मा और उसकी पत्नी राजे समेत कुल छह नक्सलियों को मार गिराया गया। नक्सल उन्मूलन अभियान में यह इस साल की दूसरी बड़ी सफलता है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुकमा जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 7 और नक्सली ढेर हुए है।
इनमें नक्सलियों का बड़ा लीडर और जोगा उर्फ़ टेक शंकर को भी मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि, मारे गये 7 नक्सलियों में 4 पुरुष, 3 महिला माओवादी शामिल है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में पुलिस के हाथ 2 एके-47 समेत 8 हथियार भी लगे है। कल ही आंध्र की पुलिस ने हिड़मा को भी इसी जगह पर मार गिराया था।
बस्तर और देश से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सुरक्षा बल के जवानों ने आज एक बड़ी कामयाबी पाई। छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश की सीमा पर मुठभेड़ में बड़े नक्सल कमांडर हिडमा को ढेर किया। ये वही नक्सल कमांडर हिडमा है जिसके घर जाकर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने उसकी मां से मुलाकात की थी उसकी मां का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था कि हिडमा सरेंडर करे इससे पहले की अनहोनी हो जाए। इसके लिए हिड़मा को 30 नवंबर तक अल्टीमेटम भी दिया गया था।
सुकमा
छत्तीसगढ़
