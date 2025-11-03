Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

सुकमा में नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी सफलता, विस्फोटक सामग्री सहित 2 नक्सल सप्लायर गिरफ्तार

Sukma News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दो नक्सल सप्लायरों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 03, 2025

सुकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

सुकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

Sukma News: सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दो नक्सल सप्लायरों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर, बारूद और नक्सली प्रचार सामग्री सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।

Sukma News: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर को एर्राबोर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति नक्सलियों के लिए विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने की फिराक में हैं। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने कारम चंन्द्रा (38 वर्ष) और सोड़ी एंका (40 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम मरईगुड़ा, पटेलपारा, थाना एर्राबोर, जिला सुकमा को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के पास से जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर, बारूद और नक्सली प्रचार सामग्री सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 11:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / सुकमा में नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी सफलता, विस्फोटक सामग्री सहित 2 नक्सल सप्लायर गिरफ्तार

