सुकमा में नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी सफलता, विस्फोटक सामग्री सहित 2 नक्सल सप्लायर गिरफ्तार

Sukma News: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर को एर्राबोर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति नक्सलियों के लिए विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने की फिराक में हैं। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने कारम चंन्द्रा (38 वर्ष) और सोड़ी एंका (40 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम मरईगुड़ा, पटेलपारा, थाना एर्राबोर, जिला सुकमा को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के पास से जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर, बारूद और नक्सली प्रचार सामग्री सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं।