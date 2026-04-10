सुल्तानपुर में दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती

सुल्तानपुर जिले में एक गंभीर मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की है। जहां एक किशोर पर नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगा था। घटना सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। पीड़ित परिवार में काफी आक्रोश था। सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालते हुए परिजनों को शांत कराया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज किया गया। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। जिसके चलते पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई टीमें बनाई थीं। लगातार दबिश दी जा रही थी। संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही थी।