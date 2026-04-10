सुल्तानपुर में दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में भर्ती घायल आरोपी फोटो सोर्स विभाग
सुल्तानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। एक सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सुल्तानपुर जिले में एक गंभीर मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की है। जहां एक किशोर पर नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगा था। घटना सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। पीड़ित परिवार में काफी आक्रोश था। सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालते हुए परिजनों को शांत कराया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज किया गया। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। जिसके चलते पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई टीमें बनाई थीं। लगातार दबिश दी जा रही थी। संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही थी।
गुरुवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पखरौली रेलवे क्रॉसिंग के पास पुल के नीचे छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इलाके की घेराबंदी कर दी। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके से पकड़ लिया। तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल आरोपी का इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच भी जारी है। ताकि सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके।
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