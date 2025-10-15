सुल्तानपुर में तेज धमाका घर की छत उड़ी 12 लोग घायल कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी विस्फोट की आवाज

भीषण धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इनमें में नजीर 65 वर्ष उनकी पत्नी जमातुल निशा 62 वर्ष बेटे नूर मोहम्मद 25 वर्ष सुहैल 17 वर्ष बेटियां सदा 12 वर्ष खुशी 15 वर्ष सहाना 20 वर्ष और पड़ोसी अब्दुल हमीद के परिवार के फैजान 8 वर्ष व कैफ 22 वर्ष सहित कई लोग शामिल हैं। धमाके की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि अब्दुल हमीद का मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बताया कि नजीर पहले शादी-ब्याह में आतिशबाजी (गोला बनाने) का काम करता था। लेकिन कुछ साल पहले उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। बावजूद इसके, उसके घर में आतिशबाजी सामग्री रखी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन प्रथम दृष्टया इसे बारूद या पटाखा सामग्री में हुए विस्फोट से जुड़ा माना जा रहा है।