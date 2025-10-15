Patrika LogoSwitch to English

सुल्तानपुर

सुल्तानपुर में तेज धमाका घर की छत उड़ी 12 लोग घायल कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी विस्फोट की आवाज

यूपी के सुल्तानपुर जिले में शहर के बीचोंबीच जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। मियागंज बाजार में आतिशबाजी सामग्री से नजीर का घर उड़ गया। धमाके की आवाज किलोमीटरों दूर तक गूंजी। जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

सुल्तानपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 15, 2025

Sultanpur

सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

सुल्तानपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र से चंद कदमों की दूरी पर बुधवार तड़के हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मियागंज बाजार स्थित बगियागांव चौराहे के पास रहने वाले नजीर के घर में तड़के करीब 5 बजे के आसपास हुए विस्फोट से आसपास के घरों की दीवारें तक हिल गईं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन समेत 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

सुल्तानपुर जिले में बुधवार की सुबह तड़के धमाका इतना तेज था कि आसपास पड़ोस के लोग जाग गए। देखते ही देखते तमाम लोग इकट्ठा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके के तुरंत बाद नजीर के घर की छत उड़ गई। अंदर से लगातार छोटे-छोटे धमाके होने लगे। लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। मौके पर मंजर ऐसा था मानो किसी ने बम विस्फोट कर दिया हो। आसपास के लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहपुर पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज जारी है।

परिवार के ये लोग हुए घायल

भीषण धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इनमें में नजीर 65 वर्ष उनकी पत्नी जमातुल निशा 62 वर्ष बेटे नूर मोहम्मद 25 वर्ष सुहैल 17 वर्ष बेटियां सदा 12 वर्ष खुशी 15 वर्ष सहाना 20 वर्ष और पड़ोसी अब्दुल हमीद के परिवार के फैजान 8 वर्ष व कैफ 22 वर्ष सहित कई लोग शामिल हैं। धमाके की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि अब्दुल हमीद का मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बताया कि नजीर पहले शादी-ब्याह में आतिशबाजी (गोला बनाने) का काम करता था। लेकिन कुछ साल पहले उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। बावजूद इसके, उसके घर में आतिशबाजी सामग्री रखी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन प्रथम दृष्टया इसे बारूद या पटाखा सामग्री में हुए विस्फोट से जुड़ा माना जा रहा है।

15 Oct 2025 11:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / सुल्तानपुर में तेज धमाका घर की छत उड़ी 12 लोग घायल कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी विस्फोट की आवाज

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

