Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुल्तानपुर

गला रेतने के बाद भी नहीं मानी पत्नी…मौत के बाद दांत तोड़े…पसलियां तक कर डाली चूर! पत्नी और प्रेमी ने पार की हैवानियत की सारी हदें

प्यार का वादा, भरोसे की डोर और घर की इज़्ज़त… सब कुछ तब बिखर गया। जब एक पत्नी ने अपने ही पति के खून से हाथ रंग दिए। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। हत्या की यह कहानी दिल को झकझोर कर रख देती है।

सुल्तानपुर

Mahendra Tiwari

Sep 06, 2025

Sultanpur
एसपी सुल्तानपुर पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

सुल्तानपुर ज़िले के चांदा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक की हत्या का राज खुलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

सुल्तानपुर जिले के किंदीपुर गांव का रहने वाला महेश उर्फ़ मेंटल रोज़ की तरह बुधवार की शाम अचानक घर से निकला था। परिवार ने सोचा कि वह देर रात तक लौट आएगा। लेकिन अगली सुबह उसकी लाश गांव के पास शराब ठेके के पीछे स्थित बाग में महुआ के पेड़ के नीचे मिली। गले पर धारदार हथियार से किए गए वार साफ दिखाई दे रहे थे। यह नज़ारा देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि महेश की हत्या सिर्फ गला रेतकर ही नहीं की गई थी। बल्कि उसके शरीर पर बेरहमी से चोटें भी पहुंचाई गई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि युवक की जान लेने के बाद उसकी पिटाई की गई थी। चेहरे और दांतों पर चोटों के निशान थे। यहां तक कि पसलियां तक टूट चुकी थीं।

ये भी पढ़ें

Crime News: अर्धनग्न हालत में मिला किशोरी का शव, घटनास्थल का नजारा देख सन्न रह गए लोग
कौशाम्बी
Kaushmabi

8 महीने बाद घर लौटा था मृतक,

महेश लुधियाना में मजदूरी करता था और आठ महीने बाद घर लौटा था। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में लौटकर आने के बाद ऐसी त्रासदी उसका इंतज़ार कर रही है। गांव में लौटने के बाद उसने पत्नी पूजा को उसके प्रेमी जयशंकर के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। महेश ने इज़्ज़त बचाने के लिए मामले को दबा दिया। और पत्नी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। मगर, पूजा के सिर पर इश्क का ऐसा जुनून सवार था कि उसने पति की हर फटकार को नज़रअंदाज़ कर दिया।

मौत के बाद पत्नी ने ईद से कूचा ताकि कहीं बच न जाए

घटना वाली रात जयशंकर ने महेश को शराब पिलाई। जब महेश नशे में बेसुध होकर रास्ते में गिर पड़ा। तभी साजिश का दूसरा चेहरा सामने आया। जयशंकर ने पूजा को मौके पर बुलाया। पत्नी की आंखों के सामने ही जयशंकर ने महेश का गला चाकू से रेत डाला। महेश नशे में था। इसलिए कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। लेकिन जब पूजा को शक हुआ कि कहीं वह ज़िंदा न हो, तो उसने ईंट उठाकर पति के सीने पर लगातार वार कर दिए। यह दृश्य बेहद दिल दहला देने वाला था। जिस पत्नी के सहारे महेश घर लौटकर आया था। उसी ने उसकी मौत पर मुहर लगा दी।

पुलिस की जांच में दोनों टूट गए बताई पूरे घटना की सच्चाई

जांच में जुटी पुलिस ने जब सीडीआर और सर्विलांस की मदद ली तो सच्चाई सामने आ गई। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों ने तोते की तरह सब कुछ कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और ईंट भी बरामद कर ली गई।

एसपी बोले- पत्नी और प्रेमी को भेजा गया जेल

एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि इस नृशंस हत्या में शामिल पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच चल रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 09:14 am

Published on:

06 Sept 2025 07:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / गला रेतने के बाद भी नहीं मानी पत्नी…मौत के बाद दांत तोड़े…पसलियां तक कर डाली चूर! पत्नी और प्रेमी ने पार की हैवानियत की सारी हदें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट