एक्सप्रेसवे कैमरों से कार में बैठे कपल का अंतरंग वीडियो किया वायरल, ATMS मैनेजर बर्खास्त, सुरक्षा पर गंभीर सवाल

पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कार में बैठे एक कपल का निजी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फुटेज एक्सप्रेसवे के आधिकारिक कैमरे से लीक हुई है। घटना सामने आते ही पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मामला जोर पकड़ गया।

आशुतोष सुपर वेव कम्युनिकेशन एंड इन्फ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में तैनात था। जिसे NHAI ने एक्सप्रेसवे की मॉनिटरिंग का काम सौंपा था। जांच की शुरुआत होते ही कंपनी ने आरोपी को तत्काल सेवा से हटा दिया है। खुद को मामले से अलग कर लिया।