10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुल्तानपुर

एक्सप्रेसवे कैमरों से कार में बैठे कपल का अंतरंग वीडियो किया वायरल, ATMS मैनेजर बर्खास्त, सुरक्षा पर गंभीर सवाल

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सुरक्षा कैमरों से निजी वीडियो निकालकर वायरल करने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोप है कि मैनेजर लंबे समय से फुटेज का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अब जांच में कई नई परतें सामने आने की संभावना जताई जा रही है। कार में बैठे कपल का निजी वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है।

2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Mahendra Tiwari

Dec 10, 2025

Purvanchal Expressway

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तैनात एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के एक मैनेजर द्वारा सुरक्षा कैमरों से निजी वीडियो निकालकर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस खुलासे ने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता और यात्रियों की निजता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया।

सुल्तानपुर जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) का एक चौंकाने वाला दुरुपयोग सामने आया है। ATMS में तैनात असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष पर आरोप है कि उसने मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरों से कारों के भीतर की निजी रिकॉर्डिंग निकालकर सोशल मीडिया पर फैलाने का काम किया। यह वही कैमरे हैं जिनका मकसद सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक की निगरानी और हादसे की स्थिति में टीम को तुरंत अलर्ट देना है। लेकिन मैनेजर ने इन्हीं कैमरों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए लोगों की निजी जिंदगी पर चोट पहुंचाई।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, आरोपी सिर्फ वीडियो वायरल करने तक ही सीमित नहीं था। बल्कि वह फुटेज दिखाकर लोगों को धमकी देता और उनसे वसूली भी करता था। आरोप यह भी है कि उसने एक्सप्रेसवे किनारे गांवों में रहने वाली महिलाओं की निजी गतिविधियों के वीडियो तक सिस्टम से निकाल लिए और उन्हें भी फैलाया। इस तरह सुरक्षा के नाम पर लगाए गए कैमरों को प्राइवेसी तोड़ने का हथियार बना दिया गया।

आरोपी को कंपनी ने किया बर्खास्त

पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कार में बैठे एक कपल का निजी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फुटेज एक्सप्रेसवे के आधिकारिक कैमरे से लीक हुई है। घटना सामने आते ही पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मामला जोर पकड़ गया।
आशुतोष सुपर वेव कम्युनिकेशन एंड इन्फ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में तैनात था। जिसे NHAI ने एक्सप्रेसवे की मॉनिटरिंग का काम सौंपा था। जांच की शुरुआत होते ही कंपनी ने आरोपी को तत्काल सेवा से हटा दिया है। खुद को मामले से अलग कर लिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिया संज्ञान

उधर, मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह भी जांच की जा रही है कि सीमित एक्सेस वाले सीसीटीवी सिस्टम से फुटेज बाहर कैसे गया और क्या इसमें किसी और कर्मचारी की भूमिका थी। मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 09:17 am

Published on:

10 Dec 2025 09:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / एक्सप्रेसवे कैमरों से कार में बैठे कपल का अंतरंग वीडियो किया वायरल, ATMS मैनेजर बर्खास्त, सुरक्षा पर गंभीर सवाल

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मानहानि केस में बढ़ी हलचल, राहुल गांधी मामले में गवाहों से जिरह, अदालत में निर्णायक मोड़

मानहानि मामले में राहुल गांधी से जुड़े प्रकरण की सुनवाई तेज, गवाह से हुई जिरह, आज फिर पेश होंगे साक्ष्य (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
सुल्तानपुर

Crime News Live Updates: दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, दरोगा-सिपाही घायल; हमलावर सर्विस रिवॉल्वर लूटकर फरार, गांव में तनाव

दरोगा-सिपाही पिटे; सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल लूटकर आरोपी फरार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
सुल्तानपुर

‘राहुल गांधी ने दी थी मशीन…अब बेकार है, अगर हमारी याद…’ कैंसर से जूझ रहे दलित ने बयां किया दर्द

machine given by rahul gandhi stopped working shoemaker battling cancer asked for help
सुल्तानपुर

अयोध्या रामलला का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस सुल्तानपुर में ट्रक से टकराई 20 घायल, मची चीख-पुकार

Sultanpur
सुल्तानपुर

धायं…और हिस्ट्रीशीटर का खेल खत्‍म, फैसले से पहले खुद के सीने में मारी गोली, बेड पर पड़ा मिला शव

Sultanpur
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.