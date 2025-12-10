एक्सप्रेसवे कैमरों से कार में बैठे कपल का अंतरंग वीडियो किया वायरल, ATMS मैनेजर बर्खास्त, सुरक्षा पर गंभीर सवाल

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तैनात एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के एक मैनेजर द्वारा सुरक्षा कैमरों से निजी वीडियो निकालकर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस खुलासे ने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता और यात्रियों की निजता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया।
सुल्तानपुर जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) का एक चौंकाने वाला दुरुपयोग सामने आया है। ATMS में तैनात असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष पर आरोप है कि उसने मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरों से कारों के भीतर की निजी रिकॉर्डिंग निकालकर सोशल मीडिया पर फैलाने का काम किया। यह वही कैमरे हैं जिनका मकसद सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक की निगरानी और हादसे की स्थिति में टीम को तुरंत अलर्ट देना है। लेकिन मैनेजर ने इन्हीं कैमरों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए लोगों की निजी जिंदगी पर चोट पहुंचाई।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, आरोपी सिर्फ वीडियो वायरल करने तक ही सीमित नहीं था। बल्कि वह फुटेज दिखाकर लोगों को धमकी देता और उनसे वसूली भी करता था। आरोप यह भी है कि उसने एक्सप्रेसवे किनारे गांवों में रहने वाली महिलाओं की निजी गतिविधियों के वीडियो तक सिस्टम से निकाल लिए और उन्हें भी फैलाया। इस तरह सुरक्षा के नाम पर लगाए गए कैमरों को प्राइवेसी तोड़ने का हथियार बना दिया गया।
पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कार में बैठे एक कपल का निजी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फुटेज एक्सप्रेसवे के आधिकारिक कैमरे से लीक हुई है। घटना सामने आते ही पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मामला जोर पकड़ गया।
आशुतोष सुपर वेव कम्युनिकेशन एंड इन्फ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में तैनात था। जिसे NHAI ने एक्सप्रेसवे की मॉनिटरिंग का काम सौंपा था। जांच की शुरुआत होते ही कंपनी ने आरोपी को तत्काल सेवा से हटा दिया है। खुद को मामले से अलग कर लिया।
उधर, मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह भी जांच की जा रही है कि सीमित एक्सेस वाले सीसीटीवी सिस्टम से फुटेज बाहर कैसे गया और क्या इसमें किसी और कर्मचारी की भूमिका थी। मामले की जांच जारी है।
