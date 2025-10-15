पहले झटका लगा, फिर धरती हिली…एक के बाद एक कई बार ब्लास्ट, 3 किमी तक दहशत, घरों में दरार आई

सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai
सुल्तानपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र से चंद कदमों की दूरी पर बुधवार तड़के हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मियागंज बाजार स्थित बगियागांव चौराहे के पास रहने वाले नजीर के घर में तड़के करीब 5 बजे के आसपास हुए विस्फोट से आसपास के घरों की दीवारें तक हिल गईं। एक के बाद एक कई बार हुए धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन समेत 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सुल्तानपुर जिले में बुधवार की सुबह तड़के धमाका इतना तेज था कि आसपास पड़ोस के लोग जाग गए। देखते ही देखते तमाम लोग इकट्ठा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके के तुरंत बाद नजीर के घर की छत उड़ गई। अंदर से लगातार छोटे-छोटे धमाके होने लगे। लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। मौके पर मंजर ऐसा था मानो किसी ने बम विस्फोट कर दिया हो। आसपास के लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहपुर पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज जारी है।
भीषण धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इनमें में नजीर 65 वर्ष उनकी पत्नी जमातुल निशा 62 वर्ष बेटे नूर मोहम्मद 25 वर्ष सुहैल 17 वर्ष बेटियां सदा 12 वर्ष खुशी 15 वर्ष सहाना 20 वर्ष और पड़ोसी अब्दुल हमीद के परिवार के फैजान 8 वर्ष व कैफ 22 वर्ष सहित कई लोग शामिल हैं। धमाके की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि अब्दुल हमीद का मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बताया कि नजीर पहले शादी-ब्याह में आतिशबाजी (गोला बनाने) का काम करता था। लेकिन कुछ साल पहले उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। बावजूद इसके, उसके घर में आतिशबाजी सामग्री रखी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन प्रथम दृष्टया इसे बारूद या पटाखा सामग्री में हुए विस्फोट से जुड़ा माना जा रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त कि जमीन तक हिल गई। लगा जैसे भूकंप आ गया हो। फिर एक के बाद एक कई धमाके हुए…इससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। हम सब बच्चे-बुजुर्ग घरों से बाहर भागकर निकले तो देखा कि एक घर से धुआं निकल रहा है।
