सुल्तानपुर में इंस्पेक्टर को कमरे की साफ- सफाई के दौरान लगी गोली… घायल अवस्था में लखनऊ रेफर SP और आईजी मौके पर पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक चारु निगम मौके पर पहुंचीं। उनके साथ फील्ड यूनिट की टीम भी थी जिसने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में यह मामला दुर्घटनावश फायरिंग का प्रतीत हो रहा है। एसपी के अनुसार, इंस्पेक्टर अपने कमरे में सामान व्यवस्थित कर रहे थे। तभी लापरवाही या तकनीकी कारण से रिवॉल्वर से गोली चल गई। वहीं, अयोध्या रेंज के आईजी सोमेन वर्मा भी मौके पर पहुंचे और थाने के स्टाफ से घटना की जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। ताकि किसी अन्य पहलू की संभावना को भी खारिज किया जा सके। फिलहाल पूरे मामले को एक दुर्घटना माना जा रहा है। लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी।