सुल्तानपुर में सनसनी: खेत गई किशोरी का दिनदहाड़े अपहरण, कुछ घंटों बाद घर के बाहर बेहोश मिली

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को एक गंभीर घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। दोपहर करीब 2:30 बजे एक 15 वर्षीय किशोरी खेत की ओर गई थी, तभी दो युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बैठाकर अगवा कर लिया। घटना को परिजनों ने खुद अपनी आंखों से देखा। जिससे परिवार में अफरा-तफरी मच गई। किशोरी के पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना देते हुए दो नामजद युवकों पर अपहरण का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तेजी दिखाई और करीब दो घंटे के भीतर दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद लग रहा था कि मामला जल्द सुलझ जाएगा। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया।