भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी शंकर गिरी ने नगर के दो बूथों पर डोर टू डोर संपर्क कर लोगों को मिस्ड कॉल व फार्म भरा कर पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा के प्रदेश मंत्री शंकर गिरि ने चौक के ठठेरी बाजार में बूथ संख्या 283 एवं 284 में घर-घर जाकर 100 से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया।

State Minister said BJP government is providing benefits of schemes