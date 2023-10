एमबीबीएस में एडमिशन दिला देंगे कहकर छात्रा से 2 डॉक्टरों ने की 5 लाख रुपए की ठगी

Fraud by doctors: उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर लिए थे रुपए, 4 साल बाद छात्रा ने मामले में दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने दोनों डॉक्टरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर शुरु की जांच

Fraud in the name of admission in MBBS